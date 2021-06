Prezes Microsoftu: orwellowski rok 1984 może nadejść w 2024 roku

Ponura perspektywa.

Rzeczywistość, której nikt nie chce

"Jeśli nie wprowadzimy w życie przepisów, które będą chronić społeczeństwo w przyszłości, przekonamy się boleśnie, że technologia pędzi błyskawicznie do przodu i będzie bardzo trudno nadrobić zaległości"

Rok 1984, czy też po prostu "1984", to polityczne dzieło George'a Orwella opowiadające o futurystycznej dystopii państwa nadopiekuńczego i policyjnego. Książka przez wielu traktowana jest jako samospełniająca się przepowiednia - zastosowane w niej pojęcia takie jak Wielki Brat, nowomowa i myślozbrodnia przeniknęły już z resztą do dzisiejszej kultury masowej. Do "1984" nawiązał w swojej wypowiedzi Brad Smith z Microsoftu, który stwierdził, że rzeczywistość z powieści Orwella nastanie jeszcze w 2024 roku.Życie przedstawione w "1984 roku" George'a Orwella "może nadejść w 2024 roku", jeśli prawodawcy nie będą chronić obywateli publicznej przed sztuczną inteligencją, ostrzegł prezes Microsoftu. W rozmowie z BBC Panorama, Brad Smith powiedział, że "trudno będzie nadążyć" za szybko rozwijającą się technologią. Przedmiotem programu było rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji w Chinach do monitorowania obywateli.Krytycy obawiają się, że dominacja państwa w obszarze kontroli nad sztuczną inteligencją może zagrozić demokracji. Jednym z nich jest ponoć Smith.– powiedział Smith.