Podmorski światłowód EllaLink połączył Europę i Amerykę Południową

Jeszcze niższe opóźnienia połączeń.

EllaLink połączył Europę z Ameryką Południową

"Niskie opóźnienia w komunikacji to nowa waluta naszego zdigitalizowanego świata. Wszystko i wszędzie będzie cyfrowe – a liczy się każda milisekunda w krytycznych aplikacjach dla różnych branż, np. finansów i e-zdrowia. Dwa silne regiony biznesowe Europy Południowej i Ameryki Łacińskiej mają wiele podobieństw, jeśli chodzi o kulturę, język i wymagania rynków, a teraz – dzięki nowemu kablowi podmorskiemu EllaLink – będą się ze sobą jeszcze silniej rozwijać. Ogromne zapotrzebowanie na wymianę danych o niskich opóźnieniach i wysokiej jakości między dwoma kontynentami wymaga możliwie najkrótszego i najszybszego połączenia. To jest to, na co zasługują użytkownicy po obu stronach Atlantyku."

Przez ponad 20 lat nie istniały praktycznie żadne bezpośrednie trasy przesyłania danych pomiędzy Europą a Ameryką Południową. Jedynym kablem łączącym oba kontynenty był Atlantis-2, który ze względu na ograniczoną przepustowość nie był wykorzystywany do transmisji danych za pośrednictwem Internetem. Wszystko właśnie zmieniło się za sprawą światłowodowego połączenia EllaLink, które uruchomiono 1 czerwca bieżącego roku.Światłowód EllaLink o długości 5900 kilometrów połączył brazylijską Fortalezę z portugalskim Sines. Jego przepustowość wynosi 100 terabitów na sekundę (Tbit/s), a sam przewód optyczny wykonano w technologii DWDM. Projekt rozpoczęto w 2015 roku, ale instalację zapoczątkowano w grudniu 2020 roku. Jak widać, prace związane z montażem przebiegały błyskawicznie.– mówił Ivo Ivanov, dyrektor generalny DE-CIX International, firmy współpracującej ze spółką EllaLink.