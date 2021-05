Ten koncept samolotu wygląda, jak marzenie Ryanaira. Ludzie siedzieliby sobie na głowie

Piętrowa konfiguracja.





Dwupoziomowa kabina i więcej pasażerów





Projektanci odpowiedzialni za konfigurację kabiny samolotów pasażerskich czasem puszczają wodze fantazji – i nie inaczej jest tym razem. Nagroda w konkursie Crystal Cabin pokazała, iż w przyszłości linie lotnicze będą chciały jeszcze bardziej „upchać” nas w klasie ekonomicznej.W jaki sposób? Korzystając z prostego, piętrowego układu. To wszystko brzmi i wygląda, jak marzenie tanich linii lotniczych pokroju Ryanair.Nowy projekt został stworzony przez 21-letniego studenta Alejandra Vicente, który pochodzi z Hiszpanii. W wypowiedzi dla serwisu CNN, Vicente zwraca uwagę, iż chciał w swoim koncepcie wykorzystać własne doświadczenia z podróżowania po Europie tanimi liniami lotniczymi.Vicente (tak, jak z resztą i my wszyscy) miał dość borykania się z małą ilością miejsca na nogi w samolotach. Koncept nowej kabiny samolotu i samej konfiguracji obejmuje więc pionowe ustawienie foteli – eliminując schowki na bagaże. W ten sposób samolot jest w stanie nie tylko pomieścić więcej osób, ale również sprawić, że sama podróż będzie bardziej komfortowa. Można mieć jednak tylko i wyłącznie obawy o bezpieczeństwo takiego rozwiązania.Teoretycznie, podobna konfiguracja mogłaby zostać wdrożona w Boeingu 747 czy Airbusie A330 – to znacznie większe samoloty niż te, które na co dzień wykorzystuje Ryanair, WizzAir czy EasyJet.Vicente tłumaczy, iż chciałby, aby podróżowanie samolotem w sposób ekonomiczny mogło odbywać się w bardziej komfortowych warunkach.Warto pamiętać, że takie pomysł może się nigdy nie ziścić. Branża lotnicza jest suto obudowana regulacjami oraz odpowiednimi certyfikacjami, które muszą zostać spełnione, aby dopuścić daną technologię czy konstrukcję do szerokiego użytkowania.Osobiście patrząc na pomysł z budowaniem pionowych foteli, nie bardzo widzę go w komercyjnym wydaniu. To jak proszenie się o katastrofę, szczególnie w przypadku mocniejszych turbulencji lub gwałtownego zniżania.Zapewne będziemy musieli obejść się smakiem, ale… może to i dobrze?Źródło: CNN / fot. Crystal Cabin Awards