Uber, Ikea i Coca-Cola chcą zakazu sprzedaży samochodów benzynowych w UE

Ceny samochodów w Polsce z roku na rok rosną coraz szybciej. Duża w tym zasługa inflacji, wytycznych Unii Europejskiej dotyczących wyposażenia standardowego aut, ale także zaostrzanych cyklicznie norm emisji spalin. Wielkie koncerny z obawy przed gigantycznymi karami rozszerzają swoje oferty o coraz to nowe modele hybrydowe i elektryczne. Nie wszystkim odpowiada jednak tempo zmian. Ikea, Uber, Coca-Cola i 24 inne podmioty wywierają naciski na przedstawicieli UE, aby Ci podjęli decyzję o całkowitym zakazie sprzedaży aut napędzanych benzyną i dieslem do 2035 roku.



Zakaz sprzedaży samochodów benzynowych w UE przed 2035 rokiem?

W liście otwartym wysłanym do prawodawców unijnych, przedsiębiorstwa stwierdzają, że takie posunięcie "postawiłoby Europę na drodze do redukcji emisji zgodnie z tym, co jest potrzebne, aby spełnić ambicje porozumienia paryskiego", a jednocześnie "wysłałoby wyraźny sygnał producentom i dostawcom samochodów" oraz firmom z sektorów pokrewnych. Sygnatariusze uważają ponadto, że ten impuls pomoże rządom współpracować z sektorem prywatnym przy realizacji "terminowych inwestycji" na wymaganą skalę.



Proponowany zakaz obejmowałby nowe samochody benzynowe i wysokoprężne oraz furgonetki z dowolnym silnikiem spalinowym - w tym modele hybrydowe (!). Sprzedaż z drugiej ręki i sprzedaż innych nowych pojazdów ICE, takich jak duże ciężarówki i motocykle, byłaby nadal dozwolona. Przypominam, że do 2030 roku sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi chce zakazać Wielka Brytania.



Przesiadka na samochody elektryczne to oczywiste zalety, ale także i wady. Co z utylizacją baterii? Co z kwestią niezwykle trudnych napraw samochodów pokolizyjnych? | Źródło: Canva Pro



Wielu z Was zapewne interesuje to, jakie firmy podpisały apel. Oto one: Allego, Ample, Arrival, Chargepoint, Coca-Cola European Partners, Electreon, Enel X, EV Box, Fastned, Greenway, Iberdrola, IKEA Retail, LeasePlan, Leclanché, Li-cycle, Lime, Metro AG, Novamont, Novo Nordisk, SAP Labs in France, Schneider Electric, Sky, Uber, Vattenfall, Verkor, Volvo Cars i Vulcan Energy. Podobnego apelu nie wystosowano w stronę Stanów Zjednoczonych, ani Chin.



Jakiś czas temu wycofanie ze sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi do 2030 roku zapowiedziało Volvo.



Trudno powiedzieć jak podobne komunikaty wpłyną na obecne ceny nowych samochodów spalinowych. Jedno jest pewne: Polska jako kraj nie jest przygotowana na przyjęcie na swe drogi i stacje ładowania setek tysięcy samochodów elektrycznych i pozbycie się z ulic aut napędzanych paliwami konwencjonalnymi. Nie sądzę również, aby portfele Polaków były gotowe na zakup drogich samochodów elektrycznych.