Żelazna Kopuła - jak dokładnie działa izraelski system obrony?

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

This image is simultaneously mesmerizing and horrifying, capturing the dynamics of modern asymmetric warfare in one snapshot. Iron Dome is the world’s most sophisticated short range missile defense systems. But Hamas is testing whether quantity has a quality all of its own. pic.twitter.com/rsU80xIg8g — Vipin Narang (@NarangVipin) May 14, 2021

Iron Dome, a po polsku Żelazna Kopuła, to technologia, która w ostatnich dniach znalazła się na ustach wszystkich mediów i zainteresowanych osób. Konflikt, który wybuchł pomiędzy Palestyną a Izraelem pokazał, jak ważne są systemy obrony przeciwrakietowej, które będą w stanie skutecznie neutralizować zagrożenie.Wiele osób zastanawiało się, jak dokładnie działa Żelazna Kopuła i dlaczego jest taka skuteczna. Przyjrzyjmy się jej więc.Żelazna Kopuła (Iron Dome) to system obrony powietrznej krótkiego zasięgu – ziemia-powietrze. W skład tego rozwiązania wchodzi radar oraz specjalne pociski przechwytujące Tamir. Te ostatnie potrafią śledzić oraz neutralizować wszystkie rakiety lub pociski wycelowane w cele na terenie Izraela. Od samego początku Żelazna Kopuła była projektowana, aby umożliwić Izraelowi zwalczanie rakiet, artylerii oraz moździerzy. System może być także wykorzystany do strącania samolotów, helikopterów i bezzałogowych statków powietrznych, w tym dronów.System Iron Dome wykorzystywany przez Izrael narodził się już w 2006 roku. W tamtym okresie Hezbollah wystrzelił w kierunku Izraela tysiące rakiet, które spowodowały ogromne zniszczenia. Wojskowi przy współpracy z Israel Aerospace Industries opracowali system, który miał z założenia skutecznie chronić państwo w przypadku podobnych ataków.Żelazna Kopuła została oficjalnie wdrożona do służby kilka lat później, w 2011 roku.Eksperci twierdza, iż od początku działania, Iron Dome może pochwalić się niemalże 90 proc. skutecznością w przechwytywaniu rakiet.Żelazna Kopuła korzysta na co dzień z trzech systemów, które współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym, aby zapewnić Izraelowi ochronę. To między innymi radar wykrywająco-śledzący, system zarządzania walką i kontrolą uzbrojenia (BMC) oraz jednostka wystrzeliwująca pociski w odpowiedzi na zagrożenie. System BMC jest swoistym łącznikiem między radarem, a finalnie wystrzeliwanym pociskiem przechwytującym.Technologia ta została opracowana w sposób, który pozwala jej działać w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze dnia – zarówno w dzień, jak i w nocy.Kontener, który jest odpowiedzialny za wystrzeliwanie rakiet zawiera w sobie 20 pocisków. W jednej baterii znajdziemy cztery kontenery. To niedużo, ale jednocześnie gabaryty baterii pozwalają Izraelczykom przemieszczać ją szybko w różne miejsca. Logistyka ma znaczenie.Od 2020 roku Żelaznej Kopule towarzyszy technologia Iron Beam. Ta z kolei pozwala na wysyłanie kilkusekundowych wiązek laserowych, które są w stanie niszczyć między innymi drony. Wystrzelenie wiązki laserowej jest też wielokrotnie tańsze od pojedynczego pocisku przechwytującego Tamir.Po wystrzeleniu pocisku Tamir i namierzeniu nadlatującej rakiety, konstrukcja nie zawsze trafia w cel. Zamiast tego, rakiety Izraela posiadają specjalne zapalniki, dzięki którym są w stanie wybuchać w pobliżu zbliżających się obiektów. Odłamki Tamira gwarantują likwidację zagrożenia, zderzając się z wrogim pociskiem.Izrael ma się czym pochwalić. W przeliczeniu na każdego mieszkańca, kraj posiada obecnie największą ilość zaawansowanego uzbrojenia na świecie. Dodatkowy system Arrow i własne pociski balistyczne tylko i wyłącznie usprawniają obronę wspomnianego kraju.Każda bateria w ramach Żelaznej Kopuły może kosztować nawet ponad 50 milionów dolarów. Jeden pocisk przechwytujący Tamir kosztuje od 80 do 100 tys. dolarów za sztukę. Dla porównania, rakiety wystrzeliwane przez Pakistańczyków są w większości przypadków wytwarzane metodą chałupniczą - kosztują nie więcej, jak 1000 dolarów za sztukę.fot. zrzut ekranu z filmu YTWidać więc, jak bardzo nieopłacalny dla Izraela jest cały konflikt. Mimo wszystko, eksperci zwracają uwagę, iż Żelazna Kopuła działa jako bardzo dobry straszak oraz demonstracja siły. I to prawda.Żelazna Kopuła pokazuje też, jak w przyszłości mogą rozwijać się podobne systemy obronne. Bardzo możliwe, że będą one w stanie bronić wybrane kraje przed atakiem z powietrza, a nawet… z kosmosu.Źródło: BI Polityka / fot. Taylor Peake - Unsplash