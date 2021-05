Zobacz jak wygląda otwarte lustro Teleskopu Jamesa Webba (wideo)

Już niebawem start.





Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znajduje się już tuż tuż od swojego oficjalnego startu. To właśnie ten moment był przekładany wielokrotnie, ale wygląda na to, że tym razem wszystko idzie zgodnie z planem. NASA udostępniła materiał wideo, na którym można zobaczyć, jak wygląda rozłożone lustro teleskopu, które będzie odpowiedzialne za obserwację wszechświata.Naukowcy i inżynierowie rozłożyli po raz ostatni całą konstrukcję w specjalnym pomieszczeniu, aby sprawdzić czy wszystkie systemy oraz procedury działają zgodnie z planem.Na samym materiale wideo można zobaczyć złote lustro o długości 6,5 metra. Niedawny, udany test potwierdza, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba posiada wszystkie zdolności operacyjne potrzebne do działania w przestrzeni kosmicznej. Amerykańska Agencja Kosmiczna wykorzystała specjalny sprzęt kompresujący, aby zasymulować warunki zerowej grawitacji podczas rozkładania lustra. Wszystko to także w celu zebrania jak największej ilości danych do analizy.NASA i główny wykonawca, firma Northrop Grumman przekazali, iż udane ćwiczenie związane z rozłożeniem lustra było ostatnim z długiej serii testów, której celem było sprawdzenie, czy Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba jest w pełni sprawny.Po wystrzeleniu tego sprzętu w kosmos, osłona przeciwsłoneczna teleskopu rozwinie się do rozmiarów przeciętnego kortu tenisowego, a sam sprzęt otworzy także swoje lustro – rozpoczynając tym samym dogłębne badanie kosmosu. Wiadomo już, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba będzie swoistym następcą Teleskopu Hubble’a – tyle, ze na sterydach. Dzięki zupełnie nowej technologii na pokładzie, teleskop będzie w stanie patrzeć nie tylko dalej, ale również w nieco inny sposób.Kierownik zespołu zajmującego się elementami optycznymi Teleskopu Jamesa Webba w NASA stwierdził, że lustro główne, to po prostu cud techniki. NASA planuje wystrzelenie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba już 31 października bieżącego roku.Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.Źródło: YouTube / fot. zrzut ekranu z YouTube