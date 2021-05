Czarne skrzynki w autach już od 2022 roku. Co to oznacza?

Rewolucja w motoryzacji.

Czarne skrzynki w samochodach obowiązkowe już od 2022 roku

inteligentny asystent kontroli prędkości;

ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon;

ostrzeganie o senności i spadku poziomu uwagi kierowcy;

zaawansowany system ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy;

awaryjny sygnał stopu;

wykrywanie obiektów przy cofaniu; oraz

rejestrator danych na temat zdarzeń.

Motoryzacja, jaką pamiętają ludzie starszej daty już wkrótce może odejść do lamusa. Kolejne, coraz mocniej zaostrzane normy emisji spalin, intensywne promowanie samochodów elektrycznych, w których sceptycy dopatrują się ślepej uliczki, czy wreszcie coraz to nowe moduły montowane w autach na mocy postanowień organów chociażby Unii Europejskiej. Już w 2022 roku wejdą w życie nowe przepisy, wymagające od koncernów motoryzacyjnych instalowania w samochodach kolejnych elementów śrubujących ich ceny. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych są tzw. "czarne skrzynki", rejestrujące przebieg jazdy.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 roku może wywrócić rynek motoryzacyjny do góry nogami. Zatwierdzono przepisy, na mocy których od maja 2022 roku wszystkie nowe modele samochodów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej będą musiały zostać wyposażone w rozwiązania omawiane w rozporządzeniu. Co więcej, od maja 2024 roku dotyczyło to będzie wszystkich nowych samochodów w UE. Zgodnie z literą ustanowionego prawa, pojazdy silnikowe będą musiały być wyposażone w następujące zaawansowane układy pojazdów:Chyba największe emocje budzi rejestrator danych na temat zdarzeń, którego działanie można śmiało porównać do działania czarnej skrzynki w samolocie. Urządzenia te powinny działać w systemie obiegu zamkniętego (pętli), w którym nadpisuje się zapisane dane i który nie pozwala na identyfikację pojazdu ani użytkownika. Wśród zbieranych danych znajdą się prędkość pojazdu, informacje dotyczące hamowania, pozycji pojazdu na drodze oraz inne parametry związane z systemami bezpieczeństwa w pojeździe. Po co to wszystko? Oddajmy głos unijnym politykom: