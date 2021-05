Paczkomaty InPost zwiększą zasięg w Wielkiej Brytanii. Zagoszczą także w Paryżu

Sukces polskiej firmy.

Paczkomaty w Wielkiej Brytanii

The Telegraph o Inpost w niedzielnym wydaniu:) https://t.co/bo6Du8HKoK — Rafał Brzoska (@RBrzoska) May 10, 2021

I jeszcze przedruk w Bloomberg !https://t.co/MZiqdXrYr2 — Rafał Brzoska (@RBrzoska) May 10, 2021

Paczkomaty cieszą się rosnącą popularnością w Polsce. InPost stawia w naszym kraju kolejne automaty paczkowe, umożliwiające wygodny odbiór przesyłek. Na fali sukcesu polska firma zarządzana przez Rafała Brzoskę planuje dalszą ekspansję na rynkach międzynarodowych. The Telegraph właśnie poinformował, że InPost rozpoczyna ogromną inwestycję w Wielkiej Brytanii. Założyciel InPostu obiecuje, że po drugiej stronie kanału La Manche stanie ok. 10 000 Paczkomatów. To doskonałe wieści nie tylko dla Polaków przebywających z dala od ojczyzny.Mało osób jest tego świadomych, ale obecnie na Wyspach stoi ok. 1500 paczkomatów. The Telegraph donosi, że do 2023 roku liczba ta zwiększona zostanie do aż 10 000 punktów nadawczo-odbiorczych. Najwięcej maszyn stanie w dużych miastach brytyjskich - Londynie, Manchesterze i Birmingham. Jeszcze przed końcem bieżącego roku InPost chce postawić ok. 2000 Paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Wypada przy okazji wspomnieć o planach debiutu we Francji - jeszcze w tym roku pierwsze Paczkomaty mają zagościć w Paryżu.InPost w Polsce współpracuje z ponad 26 000 sprzedawcami internetowymi. W Wielkiej Brytanii na współpracę zdecydowały się już teraz między innymi New Look, Missguided, Boohoo i Schuch.Celem realizacji swoich założeń związanych z rozszerzeniem zasięgu Paczkomatów, InPost zawarł umowę logistyczną z lokalnym dostawcą Hermes. Łączna kwota inwestycji opiewa na około 100 milionów funtów, czyli ok. 530 milionów złotych.Kibicujemy.Źródło: The Telegraph