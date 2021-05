Żołnierze latający jak Iron Man. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście (wideo)

Demonstracja nowej technologii.





Royal Marines testują kombinezon odrzutowy





Brytyjscy Roal Marines zademonstrowali swój nowy, specjalny kombinezon, który umożliwia żołnierzom latanie z łodzi w kierunku okrętu marynarki wojennej. Całość niemalże dosłownie przypomina kombinezon Iron Mana i trzeba przyznać, że robi wrażenie. Za stworzenie wspomnianego kombinezonu odrzutowego odpowiada firma Gravity Industries. Na filmie poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda sam proces lotu.To nie science-fiction, to już rzeczywistość.Film demonstracyjny został udostępniony przez Gravity Industries – firma przekazała, iż Royal Marines przeprowadzili udane ćwiczenie polegające na locie z poziomu łodzi w kierunku statku. To nie jest pierwszy pokaz plecaka odrzutowego jaki można było zobaczyć w ostatnich latach, ale nie można powiedzieć, że nie robi on wrażenia. Lecący pilot z kombinezonem na ciele jest w stanie przenieść się z pontonu na statek i zrzucić drabinę przez burtę, aby reszta żołnierzy mogła wejść na pokład.Samo wideo rodzi też kilka pytań. Między innymi to, jak będzie zachowywała się sama technologia, kiedy na morzu będzie niesprzyjająca pogoda oraz mocne podmuchy wiatru. Wojsko nie jest jednak jedynym, potencjalnym klientem Gravity Industries. Niektóre jednostki miejskie, w tym straż pożarna widzą zastosowanie w tego typu technologii – miałaby ona pomóc szybciej gasić pożary oraz zabezpieczać newralgiczne miejsca. Na ten moment jest to jednak produkt na tyle niszowy, że o szerokim wykorzystaniu plecaków odrzutowych można jedynie pomarzyć.Póki co wydaje mi się, że tego typu plecaki odrzutowe raczej pozostaną ciekawostką. Ich wykorzystanie w realnych sytuacjach może być ograniczone, ale nic dziwnego, że wojsko jest zainteresowane podobnymi technologiami. W przyszłości mogą one skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo żołnierzy na polu bitwy lub w konkretnych sytuacjach.Na ten moment to jednak tylko i wyłącznie swoista, technologiczna fanaberia.Źródło: YouTube / fot. zrzut ekranu z filmu YT