Inteligentny pierścień z RFID może zastąpić karty, klucze i gotówkę

Ciekawe urządzenie.

Urządzenie z RFID drukowane w 3D

Zdarza Ci się, że przed wejściem do domu do mieszkania musisz wygrzebać klucze z kieszeni czy torby, ale masz zajęte ręce, na przykład za sprawą toreb pełnych zakupów? Badacze z Instytutu Fraunhofera ds. Technologii Odlewania, Kompozytów i Przetwarzania opracowali inteligentny pierścień, który sprawi, że takie sytuacje przestaną być zmartwieniem – rzecz jasna, o ile doczeka się komercjalizacji.Pierścień niemieckich uczonych wyposażono w etykietę RFID, wykorzystującą fale radiowe do przesyłania danych (np. unikatowego dla użytkownika hasła) oraz zasilania układu przez impuls elektromagnetyczny z oddzielnego czytnika, w celu identyfikacji obiektu. Zatem, nie wymaga on wbudowanego źródła zasilania, takiego jak bateria.Omawiane urządzenie jest drukowane w 3D, w jednym kawałku, dzięki czemu charakteryzuje się on wysoka wytrzymałością. Proces ten realizowany jest z użyciem lasera topiącego specjalny metalowy proszek. Gdy proszek się topi, zgodnie z określonym wcześniej projektem, cząsteczki metalu łączą się ze sobą, tworzą pierścień warstwa po warstwie.Podczas drukowania wewnątrz pierścienia wytwarzana jest pusta przestrzeń. Przed jej zamknięciem drukowanie jest wstrzymywane, po czym robotyczne ramię umieszcza w niej etykietę RFID. Następnie drukowanie zostaje wznowione, a etykieta zostaje zamknięta w pierścieniu, poprzez umieszczenie nad nią warstwy metalu.