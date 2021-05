W Portugalii powstał najdłuższy most wiszący. Od samego patrzenia skręca mi żołądek

Ma ponad pół kilometra.





Portugalia wie, jak przygotować się na najazd turystów po pandemii. W kraju powstał najdłuższy na świecie wiszący most dla pieszych. Konstrukcja zostanie otwarta dla publiczności w poniedziałek, 3 maja bieżącego roku. Rekordowy, wiszący most ma długość 516 metrów i jest zawieszony 175 metrów nad ziemią. A konkretniej nad rzeką, co tylko dodaje mu smaczku.Ja od samego patrzenia mam skręcony żołądek. Co dopiero osoby, które będą po nim przechodzić, bezpośrednio w powietrzu.Według oficjalnej strony internetowej, most Arouca 516 nie jest przeznaczony dla osób posiadających słabe serce. Most był budowany od 2018 roku i jest zainspirowany mostami Inków, które rozciągały się nad górskimi dolinami Andów. W ubiegłym roku władze miasta, w którym zbudowano most opisały go jako „przerażająco piękny”.Most Arouca 516 łączy brzegi rzeki Paiva, popularnego miejsca do spływów kajakowych oraz górskich na terenie Portugalii. Konstrukcja znajduje się także w pobliżu ścieżki Paiva Walkways, która wije się przez 8 kilometrów pośród naturalnego krajobrazu.Wiszący most jest podtrzymywany przez dwie betonowe wieże w kształcie litery V, a jego przejście zajmuje ponoć około 10 minut. Podłoga oraz boczne balustrady zostały wykonane z metalowych krat, tym samym zapewniając zapierający widok w piersiach – jeśli będziecie mieć odwagę spojrzeć w dół.Urzędnicy mają nadzieję, iż most będzie w stanie przyciągnąć więcej turystów do tego obszaru i ożywi nieco gospodarkę, która ucierpiała podczas pandemii koronawirusa. Arouca 516 wyprzedziło w księdze rekordów Guinessa szwajcarski most wiszący Charlesa Kuonena, który posiada długość 494 metrów.Podobny most można znaleźć także w USA. To konstrukcja znajdująca się w Tennessee posiadająca długość 207 metrów. W jej przypadku jednak część do chodzenia jest pokryta szkłem, przez które można spojrzeć w dół.To naprawdę robi wrażenie.Źródło: Ponte516Arouca / fot. Ponte516Arouca