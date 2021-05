Wearables przyszłości mogą wykorzystywać jako źródło energii ciepłotę ciała

Technologia, na którą czekam z niecierpliwością.

Technologia, która może zastąpić baterie

LED działający za sprawą ciepła

Dzisiaj zdecydowana większość urządzeń elektronicznych typu wearables zasilana jest bateriami. Niestety, te nie dość, że trzeba regularnie ładować, to z czasem tracą swoją pojemność. Na szczęście na horyzoncie jest alternatywa, która prezentuje się coraz lepiej i lepiej – alternatywa w postaci generatorów termoelektrycznych.Urządzenia termoelektryczne to takie urządzenia, które wykorzystują różnice temperatur między różnymi punktami swoich układów, by generować napięcie elektryczne, albo na odwrót – zamieniają napięcie elektryczne występujące między tymi punktami na różnicę temperatur. Z reguły stosuje się je w celu ogrzewania, chłodzenia lub pomiaru temperatury, ale ich potencjał jest znacznie większy. Na przykład, takie termoelektryczne generatory (TEG), które konwertują ciepło na energię elektryczną, mogłyby zasilać zegarki czy opaski sportowe i inne urządzenia.Naukowcy z przeróżnych części świata pracują nad generatorami termoelektrycznymi, które miałyby stać się częścią urządzeń typu wearables. Najnowszy prototyp swojego termoelektrycznego generatora zaprezentował właśnie zespół badaczy z Chin.Wspomniany prototyp TEG mierzy 11,5 centymetra długości i 2,8 centymetra szerokości. Po założeniu na nadgarstek użytkownika ten podczas testów był w stanie wykorzystać różnicę temperatur między skórą człowieka a otoczeniem, by zasilić diodę LED.Dużą zaletą generatorów termoelektrycznych jest to, że te nie posiadają ruchomych części, a więc te rzadko wymagają konserwacji. Prototyp, o którym mowa jest szczególnie wytrzymały. Podczas testów ten bez problemu przetrwał próbę, w ramach której zgięto go aż 10 tysięcy razy.