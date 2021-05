Cyfrowa wieża kontroli lotów - Londyn będzie zdalnie obsługiwał loty

Tego jeszcze nie było.





Cyfrowa wieża kontroli lotów – czy to się uda?





fot. London City Airport

Lotnisko London City postanowiło postawić na małą rewolucję. Na obszarze lotniska zostanie wykorzystana cyfrowa wieża kontrolna, która będzie kontrolowała wszystkie operacje z obiektu zlokalizowanego w innym miejscu. Kontrolą lotów zajmie się centrum tras na południu Wielkiej Brytanii w mieście Swanwick.Kontrolerzy w Swanwick, którzy będą obsługiwali lotnisko London City otrzymają dostęp do obrazu na żywo oraz innych informacji przekazywanych z 50-metrowej wieży wybudowanej w Londynie w 2019 roku.Serwis nawigacji powietrznej NATS twierdzi, iż wszystkie loty w letnim rozkładzie Wielkiej Brytanii będą zarządzane przez zdalny system. Ten z kolei miał przejść intensywne testy w ostatnich miesiącach. Nie było lepszego momentu, aby to zrobić – pandemia skutecznie ograniczyła ruch lotniczy, który stał się jednocześnie spokojniejszy. Testowanie podobnych, zdalnych systemów zarządzania i kontroli lotów mogło odbyć się więc w sposób jak najbardziej bezpieczny.Zdalne wieże kontrolne ewoluowały w ciągu ostatniej dekady, szczególnie na lotniskach o małym natężeniu ruchu. Pionierem tego typu działań pozostaje Skandynawia, a sama technologia jest coraz częściej testowana na większych i bardziej ruchliwych obiektach w wielu regionach świata.Dedykowani kontrolerzy w sali operacyjnej w Swanwick otrzymają panoramiczny widok lotniska London City na żywo, w zakresie 360-stopni. Do tego będzie można dołączyć obraz na 14 ekranach zapewniany przez 16 kamer pracujących jednocześnie. Informacje będą przesyłane w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem połączeń światłowodowych. Tyczy się to także danych audio oraz radarowych.Lotnisko w Londynie widzi swoją szansę w zakresie automatyzacji niektórych procesorów oraz w zdalnej kontroli lotów. Dyrektor operacyjny lotniska Alison Fitzgerald przekazał, iż opisywana inwestycja pozwoli przyspieszyć operacje lotnicze oraz zapewni więcej komfortu pasażerom.Ciekawe, które miasto jako następne zdecyduje się na podobne rozwiązanie.Źródło: London City Airport / fot. London City Airport