Tesla Model S od Caviar. "Złoty" elektryczny samochód za astronomiczne pieniądze

Caviar Model Excellence 24K, czyli auto dla bogatych entuzjastów złota i elektryków

Tesla w wydaniu Caviara prezentuje się całkiem elegancko / Foto: Caviar

"Złota" Tesla Model S kosztuje o wiele więcej niż najlepiej wyposażona firmowa edycja

Sama w sobie Tesla jest już nieczęstym widokiem w Polsce, a co, gdybyście zobaczyli taką wersję? / Foto: Caviar

Już kilka razy pisaliśmy o smartfonach oraz konsolach takich ekskluzywnych firm jak rosyjski Caviar czy brytyjski Truly Exquisite. Specjalizują się w elektronice użytkowej z przerabianymi obudowami. Można w nich znaleźć bardzo drogie materiały jak np. złoto, platyna, kamienie szlachetne czy skóry egzotycznych zwierząt. Pierwsza marka rozszerzyła swoją działalność na dość nietypowy segment, choć w pewnym sensie wciąż można go rozumieć w bardzo szeroko rozumianej elektronice.Nowym produktem Caviar jest samochód. Jeśli mowa była o elektronice, to zapewne żadnym zdziwieniem nie jest jego dobór. Tesla Model S, czyli w pełni elektryczne auto. Caviar Model Excellence 24K, tak jak pozostałe produkty firmy, nie jest modyfikacją techniczną, a wyłącznie wizualną.Można by powiedzieć, że to samochód dla ekscentrycznego prezesa dobrze zarabiającej firmy albo arabskiego szejka. Jeśli ktoś ma ogrom pieniędzy na nowe auto prosto z salonu, to prędzej można sobie wyobrazić, że zainwestuje je np. w Ferrari czy nawet Pagani, Maybacha lub wysoki model Bentleya, a nie jakikolwiek pokryty cennym kruszcem samochód.Jak można przeczytać w opisie produktu - "Najlepszy na świecie samochód elektryczny zostaje przekształcony w prawdziwie luksusowy przedmiot. Czarny połysk i olśniewające złoto. W ten sposób projektanci Caviar prezentują nowoczesny, luksusowy pojazd. Artyści marki stworzyli ekskluzywny samochód Tesla Model S. Samochód elektryczny prezentowany jest w kolorze czarnym i ozdobiony elementami dekoracyjnymi pokrytymi złotem 999 w technice Double Electroplated. Osłona chłodnicy, boczne progi, tarcze, lusterka wsteczne oraz elementy tylnego i przedniego zderzaka są w kolorze złotym."Samochód limitowany do zaledwie 99 sztuk pewnie znajdzie nabywców, w końcu kilka firm tego typu nie bierze się z powietrza, musi być wystarczający na niezbyt liczne serie popyt. Wbrew pozorom, milionerów, a nawet miliarderów, nie brakuje (wg listy Forbes z 2021 roku mamy na świecie aż 2755 miliarderów). Jednak jak na ponad 7,5 miliarda ludzi, to skrajnie niewielki odsetek populacji.Jeśli faktycznie jesteście w stanie wydać ogromne pieniądze na samochód i zdecydowaliście się na czarną Teslę Model S pokrytą w wielu miejscach 24-karatowym złotem, to jak dużo zniknie z waszego konta?Najlepiej wyposażona firmowa Tesla Model S Plaid+ kosztuje 164’990 dolarów (około 623 tysiące złotych), za to Caviar Model Excellence 24K aż 300’000 dolarów! Czyli w przeleczeniu 1,133 miliona złotych. Na pocieszenie można dodać, że dostaje się roczną gwarancję serwisową i darmową dostawę. Ciekawe, co wchodzi w skład gwarancji. Jeśli tylko techniczne działanie auta, a nie np. ewentualna wymiana elementów karoserii, to nawet nie chcę myśleć, jak kosztowna może być naprawa po przetarciu drzwi na parkingu czy przy innych małych stłuczkach.Źródło i foto: Caviar / tomsguide