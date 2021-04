20-latek z Zimnej Wódki stworzył inteligentne przejście dla pieszych

Brawo.



Stanowczo zbyt rzadko pisze się o ciekawych pomysłach młodych ludzi z Polski. Postanowiłem poprawić ten stan rzeczy, donosząc Wam o sukcesie Łukasza Michalskiego, 20-letniego ucznia technikum ze Strzelec Opolskich. Młodzieniec zaprojektował i zbudował autorski system o nazwie Safepass. Jego zadaniem jest informowanie kierowców o osobach mających zamiar korzystać z przejść dla pieszych - także tych, które zbliżają się do pasów.



Safepass, czyli aktywny system ostrzegania o pieszych rodem z Polski

Na system Safepass, stworzony przez mieszkańca Zimnej Wódki, składają się dwa słupki. Montuje się je w odległości ok. pół metra od krawędzi drogi, przy pasach dla pieszych. Łukasz Michalski tłumaczy, że w każdym ze słupków wyznaczających strefę ostrzeżenia i zagrożenia, znajdują się trzy czujniki, panel LED oraz sterownik. Całość podłączona jest do sieci elektrycznej. Eksperymentalne oznakowanie umieszczono właśnie w Jaryszowie. Michalski informuje też o sześciu systemach zainstalowanych w Żyrardowie i planach zamontowania kolejnych w Jaktorowie.



Gdy pieszy znajduje się w strefie ostrzeżenia (kilka metrów przed przejściem), system ostrzega o tym kierowców impulsowym światłem pomarańczowym. Po wkroczeniu do strefy zagrożenia, czyli wejściu na przejście, Safepass sygnalizuje to kierującym impulsowym światłem czerwonym. Łukasz Michalski uważa, że przewagą jego rozwiązania jest aktywne informowanie kierowców o pieszych zbliżających się do przejścia, dzięki czemu mogą oni szybciej dostosować swoją prędkość do sytuacji.







Pomysłodawca szacuje, że koszt budowy jego systemu wynosi ok. 10 tysięcy złotych, czyli tyle, co doświetlenie przejścia za pomocą latarni ulicznej. W niektórych przypadkach wydatek może być nawet czterokrotnie mniejszy od nakładów, które należy ponieść na konwencjonalne oświetlenie.