Renault i Dacia z ogranicznikami prędkości do 180 km/h

Ciekawe co na to fani Renault RS.

Ograniczniki prędkości w Renault i Dacii

Niektórzy miłośnicy motoryzacji z rozczarowaniem przyjęli decyzję Volvo o ograniczeniu prędkości samochodów tej marki do 180 km/h. Większość krytyków zapewne nie zdawała sobie nawet sprawy, że podobnym tempem poruszają się wybrane modele marki Lexus, Toyota, Honda, Hyundai, Jeep, czy nawet Land Rover. Teraz w ślad za Volvo podąży Renault oraz Dacia. Decyzja została podyktowana względami bezpieczeństwa.Dacia nikomu nie kojarzy się raczej z rozwijaniem wysokich prędkości, ale sportowe modele Renault RS już tak. W obliczu tego dziwić może to, iż szef Renault, Luca de Meo zapowiedział, że firma do 2022 roku chce odgórnie ograniczyć prędkość maksymalną pojazdów z oferty wymienionych wcześniej dwóch marek do 180 km/h (czy większość samochodów marki Dacia poruszała się w ogóle z tak wysoką prędkością?). Ogłoszono to w trakcie zebrania akcjonariuszy w Paryżu, w ramach nowej polityki koncernu dotyczącej społecznej odpowiedzialności. Wszystko po to, aby zredukować liczbę śmiertelnych wypadków na drogach – przyczyną 1/3 jest nadmierna prędkość.