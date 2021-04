SpaceX dostarczyło astronautów na ISS z pomocą ponownie użytej rakiety

Zobacz, jak wyglądał start.

Misja SpaceX Crew-2 zakończona sukcesem

Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

Wymiana załogi ISS

Stało się, w ramach misji The Crew-2 SpaceX wysłało na Międzynarodową Stację Kosmiczną już swoją trzecią ekipę astronautów. To istotne osiągnięcie, bowiem tym razem firma dokonała tego z pomocą nie nowej rakiety Falcon 9, a takiej, która już wcześniej atmosferę Ziemi opuściła. Jak wyglądał przebieg misji?Start rakiety Falcon 9, na szczycie której znalazła się kapsuła Crew Dragon wraz z astronautami, miał miejsce w stosunkowo spokojny, piątkowy poranek, jeszcze przed Wschodem Słońca. Pojazd oderwał się od powierzchni płyty startowej Centrum Kosmicznego imienia Johna F. Kennedy’ego zlokalizowanego na Florydzie o godzinie 5:49 czasu ET (11:49 czasu polskiego).Kapsuła Crew Dragon znalazła się na orbicie Ziemi kilka minut później. Wówczas rozpoczęła się jej podróż, która 23,5 godziny później zakończyła się pomyślnym dokowaniem w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pierwszy stopień rakiety Falcon 9 wkrótce po dostarczeniu kapsuły na orbitę wrócił na Ziemię i wylądował na pokładzie barki „Of Course I Still Love You”.Wspomniany pierwszy stopień rakiety Falcon 9 wcześniej został wykorzystany podczas poprzedniej misji, w ramach której SpaceX dostarczyło astronautów na pokład ISS – Crew-1. Także kapsuła wykorzystana w piątek nie odwiedziła kosmosu po raz pierwszy. Ta wcześniej wyniosła na orbitę i przetransportowała na ISS astronautów Roberta Behnkena i Douglasa Hurleya, w ramach misji Demo-2.Kto tym razem został przetransportowany przez SpaceX na Międzynarodową Stację Kosmiczną? W ramach misji Crew-2 na ISS dotarło dwóch astronautów NASA – Shane Kimbrough i Megan McArthur, astronauta JAXA – Akihiko Hoshide oraz astronauta ESA – Thomas Pesquet. Każdy z nich to kosmiczny weteran, jednak McArthur po raz pierwszy trafiła na ISS. Omówiona ekipa zastąpi na pokładzie ISS czterech astronautów, którzy pod koniec kwietnia na pokładzie kapsuły Crew Dragon z misji Crew-1 wrócą na Ziemię.Kolejna misja, w ramach której SpaceX dostarczy na ISS następnych członków jej załogi, ma odbyć się w październiku bieżącego roku. Wówczas na stację trafią Raja Chari i Thomas Marshburn z NASA oraz Matthias Maurer i jeszcze jeden, dotychczas nie wybrany, astronauta ESA.Źródło: NASA, fot. tyt. SpaceX