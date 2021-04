Rosja ma ambicje. Chce mieć własną stację kosmiczną

Droga do niezależności.





Rosja chce mieć własną stację kosmiczną





fot. Norbert Kowalczyk - Unsplash

Rosja zaczyna się rozpychać w kosmosie. Kraj czuje presję ze strony USA oraz Chin, które zaczęły prowadzić swoisty wyścig związany z eksploracją i badaniem kosmosu. Z tej okazji rosyjska agencja kosmiczna Roscosmos poinformowała, iż wspomniany kraj będzie chciał uruchomić własną, niezależną stację kosmiczną działającą na orbicie. Całość miałaby powstać maksymalnie do 2025 roku.Jednocześnie Rosjanie będą chcieli wycofać się z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To może być naprawdę duża zmiana.Informacja o budowie własnej stacji kosmicznej nie jest przypadkowa. Zarówno NASA, jak i Roscosmos wiedzą, że koniec życia ISS zbliża się wielkimi krokami. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna uruchomiona jeszcze przed 2000 rokiem jest już mocno wyeksploatowana i nadwyrężona. Międzynarodowe umowy dotyczące przebywania astronautów na ISS wygasają w 2024 roku. Sama stacja ma zakończyć swoje życie pomiędzy 2030 a 2050 rokiem, spadając w kierunku Ziemi.Głównym motywatorem do stworzenia własnej konstrukcji przez Rosję pozostaje wiek ISS i możliwości samej stacji. Pierwszy moduł Rosjan wykonany przez korporację kosmiczną Energia miałby być gotowy w okolicach 2025 roku.Ambicje i chęci Rosjan w kontekście stworzenia własnej stacji mogą być niepokojące. Do tej pory eksperymenty naukowe oraz wybrane misje były prowadzone przy współpracy międzynarodowej. W najbliższych latach możemy spodziewać się ekspansji największych krajów w zakresie militaryzacji kosmosu oraz chęci uzyskania pełnej niezależności. Bez konieczności godzenia się z astronautami z innych krajów.Chociaż Rosja nie sfinalizowała ani nie sformalizowała jeszcze żadnych planów dotyczących opuszczenia ISS, agencja Roscosmos w rozmowie z AFP przekazała, iż będzie chciała rozpocząć negocjacje z partnerami.W ostatnich miesiącach Rosja odrzuciła zaproszenie do udziału i współpracy przy amerykańskiej stacji orbitalnej Gateway. Zamiast tego, Roscosmos zdecydowało się na budowę własnej księżycowej stacji kosmicznej przy pomocy Chin.Źródło: IE / fot. NASA - Unsplash