Amazon otwiera swój pierwszy salon fryzjerski. To nie żart!

Firma Amazon, kojarzona dotychczas głównie z branżą e-commerce, planuje otworzyć swój własny salon fryzjerski. Tak…, nie przewidzieliście się, chodzi właśnie o salon fryzjerski. Nie będzie to jednak lokal, który każdy z nas odwiedza co jakiś czas a miejsce, w którym klienci będą mogli spotkać się z najnowszymi technologiami branżowymi tego giganta.Pierwszy tego typu lokal firmy Amazon ulokowany będzie w Wielkiej Brytanii, a konkretnie przy Brushfield Street w londyńskim Spitalfields. Jego przewidywana powierzchnia to aż 1500 stóp kwadratowych, czyli jakieś niespełna 140 metrów kwadratowych. Naszpikowany on będzie najnowszymi technologiami, w których większość bazować będzie na mechanizmie rzeczywistości rozszerzonej.Można by zadać pytanie, po co w salonie fryzjerskim technologia rzeczywistości rozszerzonej? Otóż Amazon znalazł dla niej zastosowanie i to całkiem ciekawe. Każdy z klientów takiego lokalu będzie mógł się zobaczyć w nowej fryzurze jeszcze zanim fryzjer zabierze się do strzyżenia. Interesująca opcja szczególnie dla niezdecydowanej części płci pięknej.Jak będzie wyglądać to rozwiązanie? Według zapewnień Amazona rozwiązanie to bazować będzie na specjalnym tablecie osadzonym w lustrze. Odbicie osoby rejestrowane będzie przez wbudowaną kamerkę, odpowiednio przetwarzane i prezentowane w formie, na której zobaczymy siebie w nowej fryzurze. Wszystko to będzie się oczywiście odbywać w czasie rzeczywistym. Obsługę fryzjerską zapewniać ma Elena Lavagni, właścicielka cenionego salonu fryzjersko-kosmetycznego Neville, który od 20 lat mieści się w Londynie. Lokal Amazona będzie oferował pełen zakres usług fryzjerskich dla dorosłych i dzieciSalon Amazona w interesujący sposób będzie również prezentował profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów. Innowacyjna technologia „wskaż i dowiedz się” pozwoli każdemu klientowi wskazać produkt na półce ekspozycyjnej a na ekranie w jej obrębie wyświetlone zostaną szczegółowe informacje na temat szamponu, odżywki itp.Amazon zapewnia, że w początkowej fazie lokal dostępny będzie tylko i wyłącznie dla pracowników firmy. Z czasem ma się on otworzyć dla szerszej publiczności, chociaż gigant w branży e-commerce obecnie nie planuje otwierania swoich lokalów w innych lokalizacjach.Źródło: blog.aboutamazon.co.uk