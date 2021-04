Huawei rusza ze sprzedażą samochodu elektrycznego w Chinach

Huawei przed Apple i Xiaomi.

Podczas gdy uwaga niemal całego świata zwrócona była w stronę samochodu elektrycznego Apple , konkurencja wcale nie czekała z założonymi rękami. Stworzenie swojego samochodu elektrycznego z końcem marca oficjalnie ogłosiło Xiaomi , a firma Huawei dziś, niespodziewanie, poinformowała o rozpoczęciu sprzedaży współtworzonego przez siebie auta już od jutra, czyli 21 kwietnia.Jak zapewne się domyślacie, samochód elektryczny współtworzony przez Huawei (lwia część zastosowanych w nim technologii należy do Huawei) będzie sprzedawany w Chinach. Pojazd o nazwiebędzie dostępny we wszystkich flagowych sklepach marki na terenie Państwa Środka. Cena SERES SF5 wyniesie 246 800 CNY () za wersję 4WD oraz 216 800 CNY (ok.) za wersję 2WD, czyli z napędem na przednie koła. Samochód będzie dostępny w czterech kolorach.