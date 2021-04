Roboty stworzą buty Adidasa. Firma po prostu je... wydrukuje

Kupilibyście?





Adidas angażuje roboty przy tworzeniu butów





fot. Adidas

Adidas wchodzi na pole zupełnie nowych technologii – pomimo tego, iż firma eksperymentowała z nimi już wcześniej na mniejszą skalę. Tym razem niemieckie przedsiębiorstwo zainteresowało się robotyką oraz drukiem 3D. Okazuje się, że umiejętne połączenie tych dwóch sfer może przełożyć się na stworzenie butów, które zostaną wykonane od A do Z przez roboty.Do tego wszystkiego, Adidas chce zaoferować swoim klientom spersonalizowaną podeszwę dopasowaną do stopy, która zostanie wydrukowana na odpowiedniej drukarce i zintegrowana z resztą buta.Adidas chce połączyć drukowanie 3D z automatyzacją prowadzoną przez specjalne roboty. Nowy projekt obuwniczy producenta nazwano Futurecraft.Stung. Buty stworzone w opisywanym procesie mają być dostępne w sprzedaży jeszcze w 2021 roku. Robot produkcyjny, który będzie odpowiadał za cały proces powstawania buta może umieścić około 2000 nici z nawet 10 różnych przędz jednocześnie.Rozpoczynając od podeszwy drukowanej w 3D, roboty Adidasa splatają razem około 2000 nici w całość. Większość druku 3D skupia się z kolei na podeszwie środkowej, zewnętrznej i spodzie samego buta. Adidas chce w ten sposób trafić do sportowców uprawiających wiele dyscyplin, którzy potrzebują rozwiązań szytych na miarę. W niektórych przypadkach, podeszwa nowych butów Adidasa będzie mogła tymczasowo zmieniać swój kształt. Cała technologia działa bardzo podobnie do tej, która wykorzystywana jest między innymi przez NASA przy budowie kosmicznych łazików.Niemiecka firma przekazała, iż jej robot jest w stanie stworzyć jedną parę butów na 1,5 godziny. W przyszłości Adidas chce skrócić ten czas do kilkudziesięciu lub maksymalnie kilkunastu minut.Oczywiście w przypadku tego pomysłu cały czas mówimy o niszy – wygląda ona jednak bardzo ciekawie bowiem pokazuje, jak w przyszłości duże marki będą automatyzowały swoje procesy i pozwalały robotom wykonać dotychczasową, ludzką pracę.Kupilibyście takiego buta?Źródło: BoingBoing / fot. Adidas