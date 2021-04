Te nowe baterie ładują się 10 razy szybciej od modeli litowo-jonowych

Co to za technologia?





Rosjanie opracowali nową technologię baterii





fot. Homemade Media - Unsplash

Akumulatory litowo-jonowe znajdziemy praktycznie wszędzie: w smartfonach, laptopach, aparatach, słuchawkach czy kontrolerach do konsol. Wiadomo od dawna, że naukowcy pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą nie tylko szybciej ładować akumulatory, ale również znacząco wydłużyć czas ich działania. Wydajność akumulatorów litowo-jonowych pogarsza się z biegiem czasu, a czasami może doprowadzić nawet do przegrzania czy samoistnego zapłonu.Naukowcy z Rosji opracowali nowy typ baterii, które mogą ładować się dziesięć razy szybciej niż obecnie istniejące konstrukcje litowo-jonowe.Naukowcy z Rosji opracowali nowy typ technologii akumulatorów, które będą w stanie ładować się znacznie szybciej. Przyspieszenie uzupełniania energii w ogniwach będzie miało ogromne korzyści w zakresie oszczędności czasu – o ile oczywiście ten pomysł ujrzy kiedykolwiek światło dzienne na szeroką skalę.„Bateria wyprodukowana z naszego polimeru ładuje się w kilka sekund – około 10 razy szybciej niż tradycyjna bateria litowo-jonowa” – mówi badacz elektrochemii Oleg Levin z Uniwersytetu w Petersburgu. Szybkie ładowanie konstrukcji Rosjan miało zostać udowodnione w serii eksperymentów.Kluczem do działania opisywanej baterii jest rodzaj polimeru na bazie nitroksylu – materiału, który podczas rozładowywania oraz ładowania może ulegać odwracalnemu utlenianiu. Akumulator ma działać również bardzo dobrze w niskich temperaturach, czego nie można powiedzieć o wrażliwych na temperaturę bateriach litowo-jonowych.Co ciekawe, akumulator Rosjan jest także w pełni bezpieczny w użyciu i nie posiada zagrożenia pożarowego – w stosunku do innych, konwencjonalnych baterii. Zawiera on również mniej metali, które mogą potencjalnie szkodzić środowisku naturalnemu.No cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki, aby podobne rozwiązanie przebiło się na szeroką skalę. Ulepszenie technologii baterii jest jedną z rzeczy, w którą inwestuje się ogromne środki. Przeskoczenie ograniczeń konstrukcji litowo-jonowych zmieniłoby bowiem kompletnie nasz świat.Źródło: ScienceAlert / fot. John Cameron - Unsplash