Nowy wzór dowodu osobistego. Polacy przekażą odciski palców

Zobacz, jak zmieni się Twój dowód.



Nowe dowody osobiste. W trakcie poniedziałkowej wideokonferencji z dziennikarzami Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Marek Zagórski, sekretarz stanu w KRPM zaprezentowali zmiany wprowadzone do ustawy o dowodach osobistych. Obywatele już wkrótce będą musieli przekazać państwu swoje odciski palców.



Nowe dowody osobiste 2021

Od 2 sierpnia 2021 roku do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis jego posiadacza, natomiast w warstwie elektronicznej nowością będą odciski palców. Innowacje to efekt dostosowywania polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się. Wejście w życie rozporządzenia datowane jest właśnie na 2 sierpnia bieżącego roku.



Niektórzy Polacy mogą mieć wątpliwości co do przekazywania swoich odcisków palców władzom państwa, bowiem do tej pory robili to... głównie przestępcy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji uspakaja, że dzięki wprowadzeniu drugiej cechy biometrycznej (tj. odcisków palców), zwiększy się bezpieczeństwo nowych dokumentów. Koniecznym stanie się rzecz jasna ich pobranie w odpowiednim urzędzie - urzędzie gminy lub w wyjątkowych przypadkach w mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. Procedura będzie podobna do tej przeprowadzanej przy składaniu wniosku i odbieraniu paszportu.







"Na terenie każdego powiatu będzie taka mobilna stacja. Do osób, które nie mogą wyjść z domu, przyjedzie urzędnik z komputerem i zestawem do pobierania odcisków" – mówił wiceminister Paweł Szefernaker.



Podpis posiadacza dokumentu pojawi się - a w zasadzie wróci - na awers dokumentu tożsamości. Tam też znajdzie się dwuliterowy kod państwa na tle symbolu UE, niebieskiego prostokąta. Ten znak graficzny zostanie umieszczony w prawym górnym rogu karty.



Polacy chętnie korzystają z dowodów z warstwą elektroniczną

Marek Zagórski, sekretarz stanu w KRPM poinformował, że już około 5 milionów Polaków używa dowodu z warstwą elektroniczną. Tyle dokumentów wydano przez dwa lata od wejścia e-dowodów. W tym roku 1,5 mln Polaków musi wymienić dowód z powodu upływu terminu jego ważności. Kolejne 360 tysięcy osób kończy w tym roku 18 lat.







Kiedy wymienić dowód osobisty?

Wszystkie dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli przed 2 sierpnia 2021 roku) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nowe dokumenty będą wydawane osobom, których dowody tracą ważność po 2 sierpnia lub które kończą 18 lat.



Źródło: Gov.pl