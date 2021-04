Boeing 737 MAX znów tymczasowo uziemiony. Czy to się kiedyś skończy?

Problem dotknął wielu sztuk samolotów.





Boeing 737 MAX z kolejnymi problemami





Boeing ostrzegł linie lotnicze w związku z potencjalnymi problemami samolotów z serii 737 MAX. Nowa sytuacja jest powiązana z usterką elektryczną, która mogła pojawić się podczas produkcji wybranych modeli. To także kolejny problem, który dotyka bezpośrednio Boeinga 737 MAX, kilka miesięcy po tym, jak loty przy pomocy tego samolotu zostały wznowione.Warto przypomnieć, iż samoloty 737 MAX borykały się z niemalże dwuletnim uziemieniem, które zostało zniesione pięć miesięcy temu. Wszystko to za sprawą wypadków, w których zginęło 346 osób.Boeing przekazał, iż naprawa każdego samolotu, który został dotknięty usterką może zająć kilka godzin lub kilka dni – w zależności od złożoności problemu. Trzech największych amerykańskich operatorów lotniczych, Southwest Airlines, American Airlines i United Airlines poinformowało, iż ponad 60 sztuk samolotów 737 MAX zostało uziemionych w związku z problemem.Sama usterka dotyczy około 90 samolotów na całym świecie. To niewielka liczba, ale Boeing wie, ile ma w tej sprawie do stracenia. Dyrektor operacyjny American Airlines przyznał, że usterka elektryczna dotyczy 17 (!) świeżo odebranych modeli samolotów. Sama usterka ma być jednak prosta do rozwiązania i nie wygląda na to, że obecna sytuacja przerodzi się w większy, bardziej skomplikowany problem.FAA oficjalnie oświadczyła, iż pozostaje w kontakcie z liniami lotniczymi oraz producentem, aby upewnić się, że problem został rozwiązany. Boeing w oficjalnym oświadczeniu przekazał, iż prosi, aby 16 linii lotniczych z całego świata sprawdziło czy problem występuje w ich modelach samolotów i czy istnieje prawdopodobieństwo ich uziemienia.Boeing zdecydowanie nie ma dobrej prasy jeśli chodzi o samoloty 737 MAX. Konstrukcja ta przyczyniła się do dwóch koszmarnych wypadków, była uziemiona ponad dwa lata i co rusz na jaw wychodziły problemy związane z jej produkcją.Wygląda na to, że ta sytuacja się zbyt szybko nie zmieni.Źródło: Reuters / fot. JP Valery - Unsplash