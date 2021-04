Orlen Paczka już we wrześniu. Znamy lokalizację automatów paczkowych

Konkurencja dla Paczkomatów.

Orlen Paczka zamiast Paczkomatów?

"usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych; usługi kurierskie; dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie oraz dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów"

Automaty paczkowe Orlen - lokalizacja

Z jakiegoś powodu (opowiedz nam o tym) nie lubisz Paczkomatów? Żaden problem, bo w Polsce już wkrótce naprawdę mocno zgęstnieje dla nich konkurencja. Swoje podobne usługi tego typu zapowiedziała już Poczta Polska oraz Żabka , a pierwszy automat paczkowy AliExpress stanął już w Polsce . Teraz poznaliśmy konkretny na temat usługi Orlen Paczka. Polski koncern paliwowo-energetyczny zarządzany przez Daniela Obajtka złożył w tej sprawie kilka tygodni temu wniosek do Urzędu Patentowego, podaje serwis wirtualnemedia.pl.O tym, że Orlen powalczy z Paczkomatami inPostu pisaliśmy po raz pierwszy w styczniu tego roku. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, potwierdził wtedy, że firma planuje rozwijać usługi kurierskie i w ciągu 2 lat postawić 2000 maszyn paczkowych przy stacjach paliw Orlen, ale nie tylko. W grudniu ubiegłego roku z tego tytułu rejestrowano w Urzędzie Patentowym znak Orlen w Ruchu, a 22 marca wnioskowano o rejestrację nazwy Orlen Paczka.Z opisu najnowszego zgłoszenia dowiadujemy się, że chodzi oWiemy, że usługa Orlen Paczka będzie wprowadzona we współpracy ze spółką Ruch jeszcze z końcem trzeciego kwartału bieżącego roku. To oficjalna informacja wystosowana przez biuro prasowe Orlenu. W jej ramach konsumenci będą mogli odbierać swoje przesyłki w automatach paczkowych, na stacjach paliw, w kioskach Ruchu i innych punktach partnerskich. Według najnowszego komunikatu powstanie ok. 3000 punktów odbioru.Automaty paczkowe zostaną zlokalizowane nie tylko przy stacjach paliw, ale także przy nowych sklepach Ruchu. Dokładne ich adresy poznamy w niedalekiej przyszłości.Źródło: wirtualnemedia