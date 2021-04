VSS Imagine - tak wygląda nowy, komercyjny statek kosmiczny od Virgin Galactic

Trzecia generacja.





Virgin Galactic prezentuje VSS Imagine





Firma Virgin Galactic oficjalnie zaprezentowała swój najnowszy, komercyjny statek kosmiczny VSS Imagine. To pierwszy z pojazdów trzeciej generacji, który według przedsiębiorstwa ma zapoczątkować nową erę rozwoju. Oficjalne testy VSS Imagine rozpoczną się już tegorocznego lata, a sama firma ma nadzieję, że będzie w stanie w niedalekiej przyszłości wykonywaćVSS Imagine może pochwalić się bardziej modułową konstrukcją od swoich poprzedników. Virgin Galactic twierdzi, iż takie rozwiązanie ułatwia konserwację oraz skraca czas pomiędzy lotami. To także zupełnie nowy projekt, który będzie ewoluował wraz z czasem, aby pozwolić firmie budować nowe rozwiązania. VSS Imagine został również wyposażony w lustrzane wykończenie, które ma zapewnić, jednocześnie nadając samemu statkowi niepowtarzalnego wyglądu.Podczas gdy VSS Imagine będzie przechodził testy, Virgin Galactic będzie chciało zająć się budową kolejnego statku kosmicznego –VSS Imagine to już trzeci z kolei statek kosmiczny od Virgin Galactic. Firma dalej rozwija swój pomysł bowiem okazuje się, ze jest on niesamowicie popularny. Klienci marki są skłonni do zapłacenia od 200 tys. do nawet 250 tys. dolarów za bilet na przelot w przestrzeni suborbitalnej.Nowy statek kosmiczny firmy Richarda Bransona ma z powodzeniem– z pasażerami na pokładzie.Nam nie pozostaje z kolei nic innego, jak tylko cierpliwie obserwować rozwój tej konstrukcji oraz patrzeć, jak dokładnie pójdą jej testy zaplanowane na maj.W tym przypadku loty odbędą się z powierzchni kosmodromuŹródło: VG / fot. Virgin Galactic