Helikopter na Marsie przygotowuje się do startu

Kiedy nastąpi?





Pierwszy statek powietrzny na obcej planecie





Jeden z najbardziej ekscytujących punktów misji łazika Perseverance zbliża się wielkimi krokami. Konkretniej chodzi tu oczywiście o helikopter Ingenuity, który znajduje się na pokładzie wspomnianego łazika oraz jego misję zakładającą uniesienie się i przelot krótkiego odcinka na Marsie. NASA przygotowuje się do startu tejże misji i sprawdza poprawność działania komponentów.Pierwszy, dziewiczy lot ma odbyć się już za tydzień,Zespół Jet Propulsion Laboratory z NASA nadzoruje misję helikoptera Ingenuity, który wzbije się w powietrze nad powierzchnią Czerwonej Planety. Pierwszy lot miałby odbyć się 8 kwietnia, a Amerykańska Agencja Kosmiczna opublikowała już na swoim Twitterze zdjęcie helikoptera z całkowicie rozłożonymi nogami, zaledwie kilka centymetrów nad Ziemią. W ten sposób łazik Perseverance przygotowuje się do swoistego uwolnienia helikoptera i jego startu.„Jesteśmy już na wyciągnięcie ręki” – przekazała NASA.Ingenuity opuścił wszystkie cztery nogi i jest w stanie wylądować na powierzchni Czerwonej Planety. Gdy Perseverance z powodzeniem opuści helikopter, łazik odjedzie na bezpieczna odległość, aby dać temu pojazdowi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Ingenuity wykona, z których każdy będzie nieco trudniejszy od poprzedniego.fot. NASAPodczas pierwszego lotu, helikopter wykona manewr zawiśnięcia nad powierzchnią Marsa, aby potwierdzić, że maszyna dotarła na Czerwoną Planetę w pełni sprawna. Późniejsze loty pozwolą na przemieszczenie się Ingenuity na odległość nawet 300 metrów. Jeśli cała operacja zakończy się powodzeniem, to, które będą w stanie latać bliżej powierzchni Marsa – chociażby w poszukiwaniu przydatnych miejsc badawczych.NASA chce także wykorzystać te helikoptery do stworzenia swoistych map przeznaczonych dla następnych łazików marsjańskich.Źródło: DT / fot. NASA/JPL-Caltech