Boston Dynamics pokazało nowego robota. Tym razem nie ma mowy o tańcu i saltach

Maszyna zaprojektowana z myślą o praktyczniejszych zastosowaniach.

Magazynowy siłacz

„Stretch to wszechstronny mobilny robot przeznaczony do przenoszenia ładunków, zaprojektowany z myślą o łatwej implementacji w istniejących magazynach. Szybciej rozładowuj ciężarówki i buduj palety, wysyłając do pracy robota, eliminując potrzebę tworzenia nowej stałej infrastruktury.”

Boston Dynamics, firma słynąca ze swoich robotycznych innowacji, zaprezentowała właśnie nowego robota. Ten został zaprojektowany, by realizować mniej spektakularne cele niż Spot czy Atlas, ale mimo to jest wart uwagi. Podczas gdy jego poprzednicy podbili Internet swoimi akrobacjami czy tańcem,, bo tak brzmi nazwa nowego robota, powinien podbić go swoją praktycznością.Stretch został stworzony, by realizować stosunkowo proste zadanie – podnosić i przenosić pudła. Ma on kwadratową podstawę o wielkości europalety, przemieszczającą się na kółkach, wieloprzegubowe robotyczne ramię o siedmiu stopniach swobody oraz „dłoń” z przyssawką, która jest w stanie podnosić pudła o masie do około 23 kilogramów.Pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób ten robot jest innowacyjny. W końcu w magazynach zapewne nie brakuje robotów, które przenoszą pudła. Otóż, w przeciwieństwie do poprzednich maszyn tego typu, Stretch może się z łatwością przemieszczać, dzięki czemu jest w stanie wyjątkowo sprawnie przeprowadzać załadunek, transport pudeł z miejsca na miejsce i wyładunek., czytamy na stronie Boston Dynamics.