Kierowców Amazona nadzoruje sztuczna inteligencja. To dla ich dobra

Przez ostatnie dwa lata ogromne emocje wśród Polaków - przeważnie negatywne - budził projekt o nazwie Quantum CX. Polski startup zaproponował rozwiązanie, które pozwalało nagradzać pracowników w zamian za ich uśmiech w kontakcie z klientem. Za rejestrowanie uśmiechów odpowiedzialna była sztuczna inteligencja. Sprawą dość szybko zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, a projekt Quantum CX z końcem lutego tego roku zamroził swoją działalność. Określano go mianem niemoralnego i sugerowano, że pracodawcy wykorzystywaliby go do gnębienia swoich pracowników. Swoich kierowców za pomocą SI monitoruje już teraz Amazon, choć przyświeca temu ponoć szczytny cel.Kierowcy firmy Amazon są zmuszani do podpisania formularza "zgody biometrycznej" pod groźbą utraty pracy, donosi serwis Motherboard. Wszystkie pojazdy dostawcze Amazon w Stanach Zjednoczonych zostaną wkrótce wyposażone w specjalne kamery z systemem rozpoznawania twarzy. System wykorzystuje sztuczną inteligencję, uzyskując przy tym dostęp do lokalizacji kierowców, sposobu w jaki się poruszają oraz ich danych biometrycznych. Rozwiązanie ma obejmować łącznie 75000 kierowców.- czytamy w formularzu.. Dalej widnieje informacja o tym, żeTak zaawansowany poziom mikrozarządzania - i potencjał systemów sztucznej inteligencji do popełnienia błędów - rozzłościł niektórych kierowców. Jeden z nich, rozmawiający z Thomson Reuters Foundation na początku tego miesiąca, powiedział, że kamery to "naruszenie prywatności". "Pracujemy ciężko cały dzień, już teraz starając się jak najlepiej" - mówił w rozmowie z gazetą kierowca, 22-letni Henry Search. "Kamery to tylko kolejny sposób na kontrolowanie nas." Wielu kierowców miało odmówić złożenia podpisów.W oświadczeniu wysłanemu serwisowi The Verge przedstawicielka Amazona, Deborah Bass, informuje, że technologia wdrażana jest celem poprawy bezpieczeństwa na drodze oraz bezpieczeństwa kierowców. Bass powiedziała, że u kierowców korzystających z tej technologii od kwietnia do października 2020 roku, po przejechaniu łącznie ok. 3,6 miliona kilometrów,Dalej padają mocne słowa:Z jednej strony liczby mówią same za siebie, z drugiej... Co o tym myślicie?Źródło: Vice, The Verge