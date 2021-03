Nowa konkurencja dla Tesli? Xiaomi ma stworzyć własne elektryczne auto

Interesujące doniesienia.

Elektryczny samochód Xiaomi

Pojazdy elektryczne podbiją rynek?

Coraz więcej producentów aut decyduje się na to, by w swojej gamie pojazdów oferować nie tylko samochody spalinowe czy hybrydy, ale również samochody elektryczne. Ba, nawet firmy niepowiązane dotąd z motoryzacją pragną takie auta produkować. Doskonałym przykładem jest Apple. Jak donosi Reuters kolejnym takim przedsiębiorstwem jest… chińskie Xiaomi.Źródła, na które powołuje się Reuters informują, że Xiaomi zamierza produkować samochody elektryczne zaprojektowane z myślą o rynku masowym. Szczegóły na temat pojazdów jeszcze nie są znane, ale podobno Xiaomi ma produkować je w fabryce chińskiego giganta motoryzacyjnego – Great Wall. Nie powinny dziwić doniesienia o tym, że takie auta Xiaomi chce zintegrować z innymi swoimi produktami.Póki co Xiaomi nie skomentowało powyższych pogłosek. Firma Great Wall poinformowała z kolei, że nie prowadziła z Xiaomi rozmów na temat takiej współpracy. Mimo to źródła twierdzą, że już nawet w przyszłym tygodniu partnerstwo między tymi przedsiębiorstwami ma zostać oficjalnie ogłoszone. Według nich Great Wall ma użyczyć Xiaomi nie tylko swoich fabryk, ale również ekspertyzy z zakresu inżynierii.Plan Xiaomi na podbicie rynku aut elektrycznych ma wynikać z tego, iż firma pragnie zróżnicować źródła swoich dochodów. Ich lwią część zapewniają w tej chwili smartfony, przynosząc jednocześnie minimalne zyski.Zgodnie z doniesieniami elektryczny samochód Xiaomi ma trafić do sprzedaży w 2023 roku. Ciekawe, czy rzeczywiście tak się stanie. Przypominamy, że po raz pierwszy pogłoski o elektrycznym aucie Apple pojawiły się już 2014 roku, a do tej pory nie ujrzeliśmy go na oczy. Zgodnie z najnowszymi informacjami gigant z Cupertino zamierza wprowadzić swój samochód do sprzedaży w 2024 roku.Warto wspomnieć, że nad wyprodukowaniem własnego elektrycznego auta podobno myśli też Huawei. Liczni giganci motoryzacyjni z czasem zamierzają natomiast produkować i sprzedawać tylko takie pojazdy. Volvo planuje przejść w pełni na elektryki do 2030 roku , podobnie jak należąca do BMW marka MINI. Czy to dobra decyzja? Ocenę pozostawiam Wam.Cóż, na razie na doniesienia na temat auta Xiaomi należy patrzeć z przymrużeniem oka. Tylko czas pokaże, czy są prawdziwe.Źródło: Reuters , fot. tyt. Canva