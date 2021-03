To Batmobil? Nie, to tylko samochód elektryczny za pół miliona złotych

I to na trzech kołach.





Trzykołowce elektryczne to przyszłość?





Kanadyjski producent pojazdów elektrycznych Daymak postanowił zaskoczyć wszystkich i zaprezentował konstrukcję, która na pierwszy rzut oka może przypominać Batmobil., bo tak nazywa się nowy pojazd producenta korzysta z trzech kół i jest w stanie osiągnąć całkiem niezłą prędkość.Daymak Spiritus już teraz jest uważany za najszybszy, trzykołowy samochód elektryczny na świecie. Konstrukcja jest dostępna w dwóch wariantach, różniących się od siebie wydajnością. Model Spiritus Ultimate będzie w stanie pojechać z prędkością maksymalną na poziomie, a Spiritus Deluxe z prędkością. Wersja Ultimate zawdzięcza swoją prędkość maksymalną napędem na wszystkie koła, który osiąga moc około 147 kW.Jak wygląda kwestia zasięgu? Producent obiecuje około. W przypadku modelu Deluxe, to już znacznie mniej, bo. Przeliczając to na koniec mechaniczne, model Ultimate może pochwalić się mocą na poziomie 197 koni, a model Deluxe około 100 koni.Największym problemem w tym przypadku będzie jednak cena, którą trzeba zapłacić za propozycje od Daymak. Model Ultimate został wyceniony na, a wersja Deluxe będzie kosztowała około. To brzmi już nieco przystępniej niż wydawanie ekwiwalentu około 600 tys. złotych na taką „zabawkę”.Oba modele od Daymak zostały także wyposażone w cztery poduszki powietrzne, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, otwierane drzwi oraz mały panel słoneczny do ładowania systemów podtrzymujących rozwiązania alarmowe. W pakiecie znajdziemy też karbonowe nadwozie, bezprzewodowe ładowanie, system autonomicznej jazdy oraz automatyczne otwieranie drzwi po identyfikacji właściciela.Daymak w pewien sposób może jednak przedstawiać przyszłość, jaka czeka małe pojazdy elektryczne.Źródło: Engadget / fot. Daymak