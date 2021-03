Czy tak wygląda UFO? Nie, to tylko rosyjski statek powietrzny

Ogromny sterowiec w planach.





fot. Aerosmena

Statek towarowy, który wygląda, jak UFO





Rosyjska firma Aerosmena chce stworzyć ogromny– to także coś więcej, niż tylko konstrukcja ogrzana powietrzem. Aerosmena twierdzi, iż jest w stanie zbudować statek powietrzny o możliwości przewożenia do 600 ton ładunku.Nowy statek towarowy Rosjan będzie w stanie wykonywać operację załadunku oraz rozładunku w terenie –Oznacza to, że nie będzie on musiał korzystać z portów, dróg, lotnisk ani pasów startowych. Całość będzie w stanie unosić się nad wybranym miejscem i pobierać ładunek za pomocą specjalnie zaprojektowanego systemu.Transport towarów przy użyciu statku powietrznego od Aerosmena ma odbywać się na prostym schemacie – od drzwi, do drzwi. Tego typu zachowanie pomoże. Dyrektor generalny firmy, Segei Bendin jest zadowolony ze swojego rozwiązania i samych inżynierów, którzy zdecydowali się nad nim pracować.Co ciekawe, wykorzystanie statku powietrznego od Aerosmena ma byćfot. AerosmenaJeśli zaś chodzi o sam kształt sterowca, Aerosmena twierdzi, iż będzie onniż w przypadku innych sterowców wykorzystujących tradycyjny, wydłużony kształt kadłuba. Do napędzenia sterowca Aerosmeny będzie wymagane około 620 tys. metrów sześciennych helu.Bendin twierdzi, iż firma najpierw będzie chciała zbudować pierwszą, nieco mniejszą wersję sterowca, która będzie w staniePrzyszła wersja będzie w stanie zabrać także pasażerów na pokład – oprócz samego ładunku.I to wszystko… w luksusowych warunkach.Źródło: IE / fot. Aerosmena