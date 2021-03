Koncerny zatrzymują produkcję aut. Samochody podrożeją przez brak czipów?

Złe wieści. Złe wieści.



Samochody drożeją z roku na rok i jest to związane nie tylko z polityką koncernów motoryzacyjnych, ale także coraz bardziej restrykcyjnymi normami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek, a to za sprawą fatalnej sytuacji na rynku dostaw mikroprocesorów, wykorzystywanych na etapie produkcji pojazdów. Raport firmy analitycznej IHS Markit jest niepokojący.



Problemy z czipami do samochodów

IHS Markit podaje, że w tym roku globalna produkcja samochodów zmniejszy się nawet o 672000 egzemplarzy względem zakładanego celu. Niektóre ośrodki analityczne roztaczają jeszcze bardziej pesimistyczne perspektywy. Morgan Stanley wskazuje, że Ford i Volkswagen ograniczają produkcję aut w pierwszym kwartale o ok. 10-20%, sugerując przy tym, że podaż nowych aut spadnie o "miliony".



