Zakaz kopania kryptowalut i poważne kary dla górników. Czy Indie zaczną efekt domina?

Cios dla wielu osób.





India chce skutecznie ograniczyć kryptowaluty





fot. Andre McKenzie - Unsplash

Bitcoin bije rekordy





fot. Nick Chong - Unsplash

Jednolita waluta dla wszystkich?





Indie mogą przygotowywać się do zaproponowania nowego prawa,. To jeszcze nie koniec. W kraju każda osoba, która będzie zajmowała się tym procederem, będzie musiała liczyć się z możliwością zapłaty grzywny. Sprawa dotyczy także osób „biernych”, posiadających aktywa cyfrowe w postaci kryptowalut. Nowa decyzja Indii może być ciosem dla wielu użytkowników orazCzy inne kraje zdecydują się przyjąć równie surowe regulacje?Nowa ustawa proponowana w Indiach może być jedną z najsurowszych polityk przeciwko kryptowalutom.– powiedział serwisowi Reuters indyjski urzędnik posiadający bezpośrednią wiedzę o planie władz kraju.Co ciekawe, Indie chcą zakazać kryptowalut i stworzyć swoiste miejsce dla stworzenia własnej, szeroko uznanej waluty cyfrowej. Nowa ustawa miałaby dać posiadaczom kryptowalut do 6 miesięcy na ich sprzedaż lub likwidację. Po tym okresie czasu, każda osoba, która nie zastosowałaby się do zaleceń mogłaby liczyć na karę.Na ten moment urzędnicy są przekonani, że ustawa o zakazie kryptowalut ma spore szanse na bycie uchwaloną. W rządzie indyjskim premier Narendra ModiGdyby nowa ustawa faktycznie weszła w życie, Indie stałyby się pierwszą dużą gospodarką, która zakazałaby posiadania i wydobywania kryptowaluty. To krok dalej od decyzji Chin, które „jedynie” zakazują wydobywania i handlu „krypto”.A Bitcoin swoje. Najpopularniejsza kryptowaluta osiągnęła w sobotę 13 marca 2021 roku, prawie dwukrotnie zwiększając swoją wartość na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.W Indiach, pomimo groźby zakazu korzystania z kryptowalut, wolumeny transakcyjne rosną, a według szacunków w samych Indiach„Pieniądze szybko się mnożą z miesiąca na miesiąc” – to główny argument. Bank Rezerw Indii wyraził swoje zaniepokojenie obecnym stanem rzeczy, zwracając uwagę na to, iż kryptowaluty zaczynają być zagrożeniem dla stabilności finansowej państw. Nie wspominając już o ilości energii, którą zużywają podczas ich wydobycia oraz samych transakcji.Indie mogą dać dobry, agresywny przykład dla innych państw, za którym pójdzie efekt domina. W ostatnich latach już kilkukrotnie wiele krajów wspominałoopierającej się o technologię blockchain.Mnogość kryptowalut oraz ich ewolucja sprawia, że ciężko nad nimi zapanować. W niektórych przypadkach same „krypto” nie służą niczemu i są bardziej sztuką dla sztuki, a nie alternatywą finansową. A nią przecież miały być od samego początku.Sytuacja w Indiach pozostaje rozwojowa.Źródło: Reuters IndiaToday / fot. Thought Catalog - Unsplash