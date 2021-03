Za bilet miesięczny we Wrocławiu od teraz można płacić okiem

Płatność okiem we Wrocławiu

Niespodzianka dla płacących poprzez PayEye

MPK Wrocław uruchomiło zupełnie nową metodę płatności w swoim Biurze Obsługi Pasażera. Od dziś wszystkie osoby pragnące kupić bilet miesięczny na przejazdy komunikacją miejską, będą mogły skorzystać z nowoczesnego systemu od PayEye. Zakłada on wykorzystanie tęczówki oka do weryfikacji i autoryzowania transakcji. Opinie mieszkańców miasta są podzielone, a w sieci widać całe spektrum komentarzy - od hurraoptymizmu do słów krytyki pochodzących od sceptyków, mówiących o ryzyku płynącym z konieczności przekazywania rosnącej ilości danych biometrycznych.Przedstawiciele MPK Wrocław poinformowali, że są pierwszym na świecie przewoźnikiem, który wdrożył system płatności tęczówką oka od wrocławskiego fintechu PayEye. Dzięki niemu brak gotówki, karty płatniczej lub rozładowany telefon z Google Pay i Apple Pay mają nie być już problemem. Bilet miesięczny da się opłacić jednym tylko spojrzeniem, w Biurze Obsługi Pasażera przy ul. Bolesława Prusa 75-79.– mówi prezes MPK Wrocław, Krzysztof Balawejder.Władze miasta oraz członkowie PayEye zapewniają o bezpieczeństwie rozwiązania. Tęczówki oka nie da się ani ukraść, ani podrobić. Przekazanie środków pieniężnych odbywa się też dzięki temu w pełni bezdotykowo.Podobny system płatności działa już we wrocławskim Aquaparku, lodowisku przy Stadionie Wrocław i AC Hotel Wrocław.Dla pasażerów, którzy skorzystają z płatności okiem po raz pierwszy czeka niespodzianka. Wcześniejsza rejestracja on-line na payeye.com pozwoli skorzystać ze zwrotu za pierwszą transakcję okiem do 50 zł, już podczas pierwszej wizyty w MPK Wrocław.Źródło: MPK Wrocław