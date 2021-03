Jak długo jeszcze podziała Teleskop Hubble'a?

Konstrukcja po raz kolejny przeszła w tryb awaryjny.





fot. NASA/Goddard/Rebecca Roth

Teleskop Hubble’a – stary ciałem, młody duchem





NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration

Do 2026 roku, a może krócej





W niedzielę NASA oficjalnie ogłosiła, iż Kosmiczny Teleskop Hubble’a ponownie przeszedł w. Wszystkie operacje naukowe zostały zawieszone, a załoga naziemna pracuje nad rozwiązaniem problemu. Amerykańska Agencja Kosmiczna nie ujawniła żadnych szczegółów dotyczących samej usterki. NASA„Kosmiczny Teleskop Hubble’a jest w dobrym stanie, ale w ramach środków ostrożności pozostaje w trybie awaryjnym, podczas gdy nasz zespół pracuje nad zrozumieniem nowego błędu oraz stara się na niego zareagować. NASA pracuje nad jak najszybszym przywróceniem Hubble’a do operacji naukowych” – przekazał przedstawiciel amerykańskiej agencji w rozmowie z Inverse. Nie ma co się jednak oszukiwać. Kosmiczny Teleskop Hubble’a to staruszek, któremu niedługo będzie należała się emerytura.Jeśli chodzi o nowy błąd i przejście teleskopu w tryb awaryjny, zapewne nie ma się czego bać. Konstrukcje takie, jak Hubble mogą bez problemu wchodzić w tryb awaryjny, jeśli na pokładzie pojawi się jakaś anomalia. W przypadku swoistej hibernacji, Hubble przestaje wskazywać na konkretne cele i zbierać dane, a oprogramowanie teleskopu upewnia się, żeOstatni raz, kiedy Hubble został przełączony w tryb awaryjny, kiedy wystąpił problem z dwoma jego żyroskopami, które teleskop wykorzystuje do pozycjonowania na orbicie. Teleskop powrócił do działania po trzech tygodniach przerwy, bez większych problemów. I w tym przypadku usterka powinna zostać naprawiona.Kolejny problem z Teleskopem Hubble’a przypomina, że nie jest to najświeższy sprzęt. Cała konstrukcja– znacznie dłużej niż ktokolwiek się spodziewał.Ile jeszcze życia zostało więc Hubble’owi?Ostatni serwis Hubble’a miał miejsce w 2009 roku – został on wykonany przez astronautów z promu kosmicznego. Inżynierowie już wtedy szacowali, iż sam teleskop będzie działał do około 2016 roku. Po kilku latach lotu ze wszystkimi „remontami” i serwisami, inżynierowie ponownie ocenili zdolności teleskopu. Tym razem data końca życia Hubble’a została zaplanowana na okolice 2026 roku. Kto wie,Kosmiczny Teleskop Hubble’a był do tej pory używany w praktycznie każdym rodzaju badań astronomicznych. Pokazał nam odległe gwiazdy, galaktyki, supernowe, mgławice i inne zjawiska.NASA nie ma obecnie sposobów na to (poza wysłaniem astronautów w wahadłowcu), aby fizycznie dostać się do samego teleskopu i wymienić jego części albo naprawić szwankujące moduły Hubble’a. Wszelkie obecne problemy mogą więc w tym przypadku oznaczać śmierć kultowego teleskopu. Na horyzoncie jest jednak następca. To nikt inny, jak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba W przygotowaniu pozostaje także LUVOIR – jego startŹródło: Inverse Newsweek / fot. NASA