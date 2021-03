Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba już niemalże gotowy do startu

Jeszcze chwila, jeszcze moment.





Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba na ostatniej prostej





fot. NASA - Chris Gunn

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i przygotowania do jego startu mogą faktycznie nieco przypominać telenowelę. Najważniejsze jednak, że całość znajduje się blisko opisywanego wydarzenia. NASA przeprowadziła kolejne testy teleskopu, które zakończyły się powodzeniem.Wystrzelenie oficjalnego następcy Hubble’aW lutym bieżącego roku oficjalnie zakończono ostatnie testy funkcjonalne Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Cała operacja obejmowała kompleksowy test systemów, który sprawdzał działanie wszystkich wewnętrznych, elektronicznych części urządzenia. Inżynierowie porównują dane z poprzednim testem, aby sprawdzić,. Na jego działanie będą bowiem wpływać takie czynniki, jak ekstremalne wibracje, siły przyspieszenia czy wahania temperatury.Inny test, oznaczony jako test segmentu naziemnego zapewnił, iż Teleskop Jamesa Webba będzie w stanie wysyłać i odbierać dane z Ziemi. Wszystkie z czterech instrumentówza pośrednictwem sieci Deep Space Network.Tym samym Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zbliża się do swojej. Jennifer Love-Pruitt, kierowniczka do spraw inżynierii pojazdów elektrycznych w firmie Northrop Grumman twierdzi, iż Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba osiągnął kolejny kamień milowy rozwoju, a cała misja nie powinna borykać się już z opóźnieniami.Jeden z ostatnich testów teleskopu, który zakończył się powodzeniem jest zwieńczeniem co najmniej kilku ostatnich miesięcy prac – które zostały utrudnione inżynierom przez pandemię koronawirusa.Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak tylko trzymać kciuki za misję w październiku.Źródło: DT / fot. NASA/Desiree Stover