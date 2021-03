Pierwszy automat paczkowy AliExpress już w Polsce. Wygląda tak

Pierwszy automat paczkowy Alibaba w Polsce

W styczniu informowaliśmy o tym, że Alibaba stworzy automaty paczkowe w Polsce . Doniesienia te zostały szybko potwierdzone przez przedstawicieli chińskiej firmy, a dziś w Warszawie możemy już podziwiać pierwsze takie urządzenie. Maszyna służąca do odbierania paczek stanęła najprawdopodobniej 3 marca bieżącego roku przy ulicy Zawiszy Czarnego w dzielnicy Wola.Automat paczkowy należący do Alibaba i obsługujący paczki z AliExpress to maszyna oznaczono logo Cainiao., chińska firma logistyczna założona 28 maja 2013 roku przez Alibaba Group, szybko stała się jednym z największych startupów w Chinach, którego wartość w 2018 roku szacowano na ok. 20 miliardów amerykańskich. Urządzenie umożliwiające wygodne odbieranie przesyłek jest niewielkie i o wiele mniejsze niż większość Paczkomatów InPostu. Jest niebieskie, zadaszone i monitorowane. Według doniesień naszych czytelników, już działa.