NASA rozpoczyna przygotowania do odzyskania próbek z Marsa

To wymagająca misja.





NASA rozpoczyna nową misję





Łazik Perseverance, który rozpoczął swoją pracę na Marsie nie zebrał jeszcze żadnej próbki gleby lub skał, ale. Operacja Mars Sample Return będzie miała na celu swoiste przewiezienie wszystkich zebranych próbek na Ziemię.Czy to się uda?Amerykańska Agencja Kosmiczna ogłosiła, iż przyznała kontrakt Mars Ascent Propulsion System. Northrop Grumman będzie odpowiedzialny za opracowanie pojazdu MAV, będącego kluczową częścią wysiłku zakładającego sprowadzenie próbek z Marsa na Ziemię. Kontrakt o wartości 84,5 miliona dolarów zakłada, iż Northrop Grumman dostarczy aparaturę do misji Marshall Space Flight Center w Huntsville w Alabamie.W ramach misji MSR, naukowcy chcą pobrać próbki gleby i skał z Marsa i przetransportować je na Ziemię w celu dokładniejszej analizy. Oczywiście pobranie próbek z Czerwonej Planety– misja będzie wymagała czterech elementów. Pierwszy to lądownik do lądowania na powierzchni Marsa. Drugi to łazik, który wyruszy z lądownika w celu zebrania próbek, trzeci to pojazd wnoszący, który zabierze próbki ponownie na Ziemię, a czwarty to statek kosmiczny, który będzie w stanie wylądować bezpiecznie na powierzchni naszej planety.Co ciekawe, w misji Mars Sample Return swój udział będzie miała także Europejska Agencja Kosmiczna. Sprowadzenie próbek z Marsa umożliwi naukowcom z całego świata– zbyt dużych, aby przesłać je bezpośrednio na Marsa i tam dokonać analizy.Patrząc na sukces Perseverance, wszystko wskazuje na to, że iŹródło: DT / fot. NASA