Roboty wstrzyknięte w ciało powalczą z chorobą. I to nie science-fiction

Tworzy je firma z USA.





Robotem w chorobę





fot. Marcelo Leal - Unsplash

Już w przyszłości lekarze będą mogli wykorzystać małego robota, który zostanie wypełniony substancjami zabijającymi raka – po wstrzyknięciu go do ludzkiego ciała,. To nie science-fiction. Nad takim pomysłem pracuje firma Bionaut Labs pochodząca z amerykańskiego Los Angeles. Opisywany startup chce być pierwszym przedsiębiorstwem, które będzie w stanie stworzyć rozwiązanie opierające się na mikro-robotach i działające w klinicznej rzeczywistości.Bionaut Labs jest wspierane przez 20 milionów dolarów kapitału. Celem firmy jest stworzenie– lekarze będą mogli wysłać go w dowolne miejsce ciała, bez szkody dla użytkownika. Tak, tyczy się to nawet mózgu lub kręgosłupa. Sam robot będzie w stanie podawać precyzyjne dawki leków w odpowiednie miejsce. Plan zakłada przejście do badań klinicznych wraz z opisywanymi robotamZałożyciel Bionaut Labs, Michael Shpigelmacher powiedział, iż przy tworzeniu Bionaut Labs w 2016 roku on i jego wspólnik chcieli rozwiązać największy problem współczesnej medycyny:Bionaut Labs bierze na celownik także skomplikowane choroby, których często nie da się wyleczyć w konwencjonalny sposób. Mowa tutaj o glejakach mózgu czy też nowotworach złośliwych zlokalizowanych w najważniejszym, ludzkim organie.Na pierwszy rzut oka pomysł Bionaut Labs może przypominać to, nad czym obecnie pracuje Elon Musk i jego firma Neuralink., które będą w przyszłości wykorzystywane do poprawy zdrowia i polepszenia kondycji ludzi.Nie pozostaje nic innego, jak tylkoŹródło: LA-Times / fot. Bionaut Labs