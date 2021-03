Polskie telekomy wyłączą 3G. Pierwszy będzie T-Mobile

3G zostanie wyłączone, ale 2G pozostanie w użyciu

"Przygotowujemy T-Mobile do wyłączenia przestarzałej technologii, jaką jest już sieć 3G. Już teraz mniej niż 5 proc. przesyłanych danych jest wysyłanych w sieci 3G i udział ten stale spada. Wyłączenie 3G nastąpi do 2023 roku"

Pamiętacie jeszcze standard łączności 3G (UMTS, HSPA)? Przypuszczam, że wielu z Was wciąż z niego korzysta w sytuacjach, gdy z jakichś powodów znajdujecie się poza zasięgiem sieci LTE. W 2021 roku stoimy w przededniu powszechnej popularyzacji 5G, w związku z czym operatorzy mają zamiar wycofywać się z oferowania swoich usług w pasmach 3G. Jako pierwsza zrobi to sieć T-Mobile.T-Mobile wyłączy 3G do 2023 roku, zapowiedziano kilka dni temu.- dowiedzieliśmy się od przedstawicieli firmy.Operator chwali się, że włączył VoLTE dla osób korzystających z prepaid, co ma pomóc w bezproblemowej rezygnacji ze standardu 3G. Co ciekawe, sieć 2G będzie nadal działać - co najmniej przez kilka najbliższych lat. Powodem jest jej zastosowanie w sytuacjach niskiej zapotrzebowania na transmisję danych i dużego na niskie zużycie energii przez modemy 2G. 2G w dalszym ciągu działa na bramkach autostradowych, czy nawet terminalach płatniczych.