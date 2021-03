Wiedziałeś, że łazik Perseverance ma procesor słabszy od Twojego smartfona?

Układ z 1998 roku, ale… działa!





Łazik marsjański NASA Perseverance to najbardziej zaawansowany sprzęt, jaki wylądował kiedykolwiek na Marsie. Na pokładzie pojazdu znajduje się mnóstwo ciekawych technologii – o niektórych z nich na pewno nie wiedzieliście.Okazuje się także, że za działanie samego łazika odpowiada. Słabszy od Twojego smartfona, komputera i ten sam, który pierwotnie pojawił się w jednym z pierwszych komputerów iMac pod koniec XX wieku.Łazik Perseverance korzysta z. Całość posiada zaledwie 6 milionów tranzystorów. Skąd znany jest ten układ? Między innymi z popularnego komputera iMac, który został wydany przez Apple w 1998 roku. To dokładnie ten sam procesor, jednak nie dajcie się zmylić.Niektórym osobom wykorzystanie tak wiekowego i archaicznego układu może wydawać się przesadą. Pomimo trudności z zakupem części komputerowych, NASA mogła przecież wybraćSzczególnie w przypadku sprzętu, który poleciał na Marsa i którego finalnyTak jak wspomniałem, nie dajcie się zmylić – zastosowanie w łaziku nowoczesnego procesora przysporzyłoby więcej problemów niż korzyści dla całej misji.NASA nieprzypadkowo wybrała starszy i konkretny procesor dla łazika Perseverance. Konstrukcja znajdująca się na łaziku została dodatkowo wzmocniona i jest chroniona przed szkodliwym promieniowaniem. Wspomniane promieniowanie może w bardzo łatwy sposób zniszczyć wrażliwą elektronikę nowoczesnego procesora – im bardziej będzie on złożony, tym więcej rzeczy może pójść nie tak. W tak znaczącej odległości od Ziemi NASAZe względu na ostrożność, Perseverance zawiera dwa moduły obliczeniowe – jeden z nich to swoista kopia zapasowa na wypadek, gdyby główny układ się zepsuł.Teoretycznie układ PowerPC 750 jest taki sam, jak w komputerach sprzed dwóch dekad, ale… nie do końca. Specjalnie wzmocniona wersja procesora, która jest zabezpieczona przed promieniowaniem. Ten sam układ wykorzystywany jest także w statkach kosmicznych i zasila inne sprzęty, takie jak między innymi: Lunar Reconnaisance Orbiter, sondę kosmiczną Deep Impact czy Teleskop Keplera.Chociaż na pierwszy rzut oka sam procesor wykorzystywany przez NASA jest słabszy niż ten, który znajduje się w przeciętnym smartfonie – jest on wielokrotnie mocniejszy od układów montowanych w poprzednich łazikach, takich jak Spirit czy Opportunity. Na pokładzie Perseverance oprócz procesora znajduje się takżeNie można też zapomnieć o oprogramowaniu. Do działania,– w tym helikopter Ingenuity, który będzie próbował wzbić się w powietrze nad Czerwoną Planetą.Źródło: NS / fot. NASA