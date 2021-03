Rocket Lab stworzyło rakietę Neutron. To nowy konkurent dla SpaceX

Konstrukcja wielokrotnego użytku.





Rocket Lab prezentuje rakietę Neutron





fot. Rocket Lab

Prywatna firma Rocket Lab ujawniła swoje plany związane z konstrukcją dużej rakiety wielokrotnego użytku. Cały projekt został oznaczony jako Neutron i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rakieta zostanie wystrzelona już w 2024 roku. Rocket Lab chce przejąć część rynku, który obecnie zagarnia SpaceX – mowa tu oCzy to się uda?Rocket Lab posiada już jedną rakietę w swoim portfolio – konstrukcja jest oznaczona jako Electron, jednak jej możliwości w stosunku do świeżo zaprezentowanego Neutrona są dość mizerne. Na schemacie przedstawiającym rakietę Neutron, Rocket Lab wyszczególniłoSama konstrukcja rakiety będzie miała 40 metrów wysokości i będzie w stanie wystrzelić na swoim pokładzie ładunki o masie do 8 ton na niską orbitę okołoziemską. W przypadku lotu na Księżyc, ładowność znacznie się zmniejsza i wyniesie zaledwie 2000 kilogramów. Ilustracja Neutrona pokazuje również coś, co wydaje się być specjalnymi „nogami” przeznaczonymi do lądowania,To metoda bardzo podobna do tej, z której na co dzień korzysta rakieta Falcon 9 od SpaceX.Zgodnie z zapowiedziami,i będzie przeznaczony do wielokrotnego użytku. Rakieta wystartuje z nowej platformy Rocket Lab w Wallops Flight Facility w Wirginii.Pierwsza, testowa misja z mniejszą rakietą Electron ma ruszyć jeszcze w tym roku z terenu Nowej Zelandii. W tym przypadku Rocket Lab wystrzeli. Rocket Lab jest obecnie wyceniane na giełdzie na około 4 miliardy dolarów – ta wartość może się jednak zmienić po oficjalnym wejściu przedsiębiorstwa na Nasdaq.Źródło: Space / fot. Rocket Lab