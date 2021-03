Ten dron może latać szybciej od prędkości dźwięku

I jest naszpikowany technologiami.





Naddźwiękowe drony to przyszłość





fot. Kelley Aerospace

Naddźwiękowe pojazdy nie tylko dla wojska

Firma Kelley Aerospace opracowała koncepcję(UCAV). Pierwotnie sam projekt pojawił się w grudniu 2020 roku i od tego czasu naddźwiękowy dron Arrow otrzymał aż 100 zamówień w przedsprzedaży. Co potrafi ta konstrukcja? Na stronie Kelley Aerospace znajdziemy dwa drony. Ten, który został oznaczony jako Arrow ma być pierwszym na świecie naddźwiękowym pojazdem UAV, który przesunie granicę rozwoju technologii.Arrow posiada jednolitą strukturę, do której budowy wykorzystano włókno węglowe. Sam dron jest w stanie p. To, co jednak imponuje najbardziej, to jego prędkość. Arrow od Kelley Aerospace może latać z szybkością 2,1 Macha – tPrzy zachowaniu takiej prędkości, podróż drona z Los Angeles do Tokio zajmie niecałe trzy godziny. To robi wrażenie.Kelley Aerospace zapewnia, że Arrow będzie kosztował od 9 do 16 milionów dolarów za sztukę. Ceny, jak na taki sprzęt nie są więc wysokie. Przedsiębiorstwo zakłada, że wojska wielu państw będą zainteresowane zamówieniem wielu sztuk podobnych dronów, aby wzmocnić swoje możliwości w walce powietrznej. Dron Arrow może startować w oparciu o dane wprowadzone przez operatora, jak i wznieść się w powietrze bez udziału żadnego członka załogi –Przedsiębiorstwo poinformowało także, iż obecnie pracuje nad naddźwiękowym odrzutowcem biznesowym. Dwa prototypyDrony naddźwiękowe to przyszłość w świecie wojska i militariów. Coraz częściej bezzałogowe konstrukcje tego typu wspierają działania operacyjne i ich udział w poszczególnych misjach będzie tylko i wyłącznie rosnąć. Wszystko to ze względu na wygodę samego rozwiązania oraz bezpieczeństwo.Źródło: IE / fot. Kelley Aerospace