Start rakiety Jeffa Bezosa opóźniony. Co z projektem New Glenn?

Start rakiety New Glenn opóźniony

fot. Blue Origin

Firma Blue Origin oficjalnie opóźniła start swojej. Misja, która miała rozpocząć się jeszcze w tym roku została przesunięta najwcześniej na pierwszy kwartał 2022 roku. Wszystko to przez brak wygrania kluczowego kontraktu z Pentagonem. W tym przypadku na sprawie zyskały takie firmy, jakNew Glenn to masywna, ciężka rakieta nośna, która została zaprojektowana jako konstrukcja wielokrotnego użytku. Pomysł Jeffa Bezosa ma pozwolić na wystrzeliwania wszystkiego: od ładunków typu cargo, przez produkty powiązane z bezpieczeństwem USA aż po satelity komercyjne i inne zamówienia. Dziewiczy lot rakietyBlue Origin twierdzi, że skontaktowało się już ze wszystkimi swoimi klientami w celu upewnienia się, że nowa data dalej spełnia ich oczekiwania. Jeff Bezos, założyciel Blue Origin zainwestował miliardy dolarów w rozwój programu New Glenn. Całość obejmowała nie tylko projektowanie rakiety, ale również budowę rozległych zakładów produkcyjnych na Florydzie oraz kompleksową renowację Launch ComplexBlue Origin od samego początku ubiegało się o duże kontrakty startowe w ramach programu bezpieczeństwa narodowego USA. Siły Powietrzne ogłosiły decyzję w 2020 roku, z której wynikało, iż firma Jeffa Bezosa przegrała z firmą Elona Muska – SpaceX. Strata kontraktu nie oznacza tylko porażki wizerunkowej. To również utrata ogromnej ilości środków,Projekt New Glenn był do tej pory budowany z myślą między innymi o wysyłce satelitów Pentagonu bezpośrednio w kosmos.Co dalej czeka Blue Origin? Patrząc na to, że markę wspiera Jeff Bezos i jego potężne finanse, zapewne możemy liczyć na więcej szczegółów w nadchodzących miesiącach.Źródło: TheVerge