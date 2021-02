Huawei będzie tworzyć samochody elektryczne? Firma ma nowy pomysł

Odpowiedź na sankcje.





Huawei stworzy własny samochód?





fot. instalki.pl

Jak donosi serwis Reuters,pod własną marką. Chińczycy mieliby w 2021 roku wprowadzić na rynek kilka modeli – podały cztery różne źródła. Skąd taka decyzja? Najwyraźniej Huawei bada wszystkie możliwe opcje, które w pewien sposób pozwoliłyby marce uwolnić się od sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone.Huawei Technologies ma obecnie prowadzić rozmowy z państwową firmą Changan Automobile oraz innymi producentami samochodów – w celu. O sytuacji donoszą dwie osoby, które mają znajdować się blisko chińskiego producenta.Plan Huawei może zapowiadać istne trzęsienie ziemi u Chińczyków – biorąc pod uwagę, że sankcje nałożone przez USAi nie wygląda na to, aby miały się one skończyć w najbliższym czasie. Sankcje Stanów Zjednoczonych dotykają kluczowych łańcuchów dostaw Chińczyków, co finalnie zmusiło Huawei do sprzedania części swojego biznesu mobilnego.Rzecznik Huawei w odpowiedzi na tekst serwisu Reuters zaprzeczył, iż„Huawei nie jest producentem samochodów. Dzięki ICT dążymy do tego, aby być zorientowanym na dostarczanie usług do nowoczesnych samochodów cyfrowych oraz komponentów, które pozwolą producentom zwiększyć ich możliwości” – przekazała chińska marka.Jedno ze źródeł twierdzi, że dotychczasowy szef konsumenckiej grupy biznesowej Huawei, Richard Yu,Chińskie firmy technologiczne we wszystkich przypadkach odmówiły komentarza w opisywanej sprawie.Nie zmienia to jednak faktu, że coraz więcej marek z Państwa Środka skupia się na rynku pojazdów elektrycznych i taPodobnie, jak sprzedaż „elektryków” na całym świecie.Źródło: Reuters / fot. chutternsnap - Unsplash