Polacy w czołówce krajów sceptycznych wobec 5G

Sceptycyzm wobec 5G - Polacy w czołówce

Czy świat jest sceptyczny wobec technologii 5G? Uogólniając, można powiedzieć, że pewne, stosunkowo niewielkie grupy osób boją się 5G i dopatrują się w nowym standardzie łączności zagrożenia, którego do tej pory nie znalazł świat nauki. Wśród przeciwników 5G w 2020 roku panowała nawet "moda" na podpalanie nadajników telekomunikacyjnych - także w Polsce podpalono kilka masztów. Mówi się, że za prowadzenie dezinformacji i rozsiewanie strachu odpowiada m.in. rosyjska propaganda . Czy działa skutecznie? Najnowsze badanie ProlificsTesting rzuca światło na ten temat i pokazuje, które kraje do 5G podchodzą najbardziej sceptycznie.Aby dowiedzieć się tego, jakiego kraju mieszkańcy są najbardziej sceptyczni lub zdezorientowani w temacie 5G, analitycy przyjrzeli się danym wyszukań online z Ahrefs i znaleźli najczęściej wyszukiwane hasła:Następnie badacze ponownie skorzystali z Ahrefs, aby dowiedzieć się, ile razy każde pytanie było przeszukiwane średnio w każdym miesiącu na różnych obszarach. Na tej podstawie wywnioskowano, który kraj jest najbardziej sceptyczny lub ciekawy nowej technologii.Patrząc na poniższe dane warto uwzględnić liczbę mieszkańców poszczególnych krajów. Mając to na względzie, Polska jest naprawdę wysoko w zestawieniu.Na pierwszym miejscu rankingu krajów, które są najbardziej sceptycznie nastawione do 5G, znajdują się Stany Zjednoczone z liczbą 374 700 wyszukań miesięcznie. To czterokrotnie więcej niż w Wielkiej Brytanii, która zajmuje drugie miejsce. Mieszkańcy tego kraju zadawali pytania typu "Czy 5G jest bezpieczne?" 93 400 razy w miesiącu.Na trzecim miejscu znajduje się Australia, której mieszkańcy kwestionują konsekwencje korzystania z 5G średnio 32 970 razy w miesiącu. Australia to jeden z liderów w kwestii wdrożenia technologii 5G. Miejsca numer cztery, pięć i sześć trafiają do Kanady, Polski i Niemiec. Kraje te notowały odpowiednio 22 680, 20 510 i 17 550 wyszukań dla pytań kwestionujących bezpieczeństwo 5G. Holandia depcze po piętach Niemcom, zajmując siódme miejsce.