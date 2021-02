Gdy wibracje samego kontrolera to za mało (wideo)

Silnik wibracyjny dla biurka

Silniczki wibracyjne w przeróżnych kontrolerach do gier mają za zadanie potęgować pozytywne doznania i realizm, wynikające z wirtualnej rozgrywki. Kiedyś na graczach wrażenie robiły kontrolery pokroju DualShocka lub kierownice z systemem Force Feedback i wibracjami. Ukoronowanie dotychczasowych osiągnięć inżynierów stanowi chyba pad DualSense do PlayStation 5 i faktycznie, spektrum jego możliwości robi ogromne wrażenie. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy chce się poczućimmersji? Na to pytanie w żartobliwej formie odpowiedział Teenenggr.Ogromna wersja silniczka wibracyjnego kontrolera, która działa tak samo, choć znacznie mocniej niż te stosowane w popularnych kontrolerach? Proszę bardzo. Po użyciu tego stworzonego przez Teenenggr zastanowisz się dwa razy, zanim wystrzelisz kulę ze swojej wirtualnej broni. Mężczyzna zainspirowany komentarzami internautów narzekających na zbyt słabe wibracje w dostępnych na rynku kontrolerach i marudzących na brak wibracji w klawiaturach i myszkach (co akurat nie jest prawdą, vide: SteelSeries Rival 710), stworzył ten oto przedziwny system.Zasada działania?Silnik wibracyjny przytwierdzony został do biurka, podobnie jak monitor i klawiatura. Akcesoria trzeba było przykleić za pomocą taśmy izolacyjnej. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Mała podpowiedź: wibracje z silnika przekazywane są na biurko i na wszystkie komputerowe peryferia.