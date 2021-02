Czy właśnie mamy do czynienia z początkiem końca elektroniki "Made in China"?

USA i Europa mają plan.





Prezydent USA Joe Biden już za kilka dni podpisze specjalny dekret wykonawczy, który przełoży się na stworzenie. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa nie chcą być już zależne od produktów, które pochodzą tylko i wyłącznie z Chin. W całej stawce zaczynają pojawiać się takie kraje, jak Tajwan, Japonia czy Korea Południowa.Sytuacja na linii USA i Europa – Chiny ma związek z przedłużającymi się niedoborami konkretnych produktów oraz rozwiązań, któreCzy możemy więc mówić o początku końca ery „Made in China”?Nowy dokument prezydenta USA nakazuje opracowanie (póki co) krajowej strategii łańcucha dostaw dla wielu produktów. Przede wszystkim jednak, dostawy mają być niezakłócone i odporne na katastrofy takie, jak pandemia czy sankcje ze stron innych krajów. Jak donosi Nikkei Asia, USA i Europa chcą możliwości bezproblemowego wykorzystania takich produktów, jakUSA na początku będzie nawiązywało partnerstwa z takimi krajami, jaki to z fabryk z wymienionych wyżej państw będą płynęły najważniejsze części.Nie wiadomo czy Europa pójdzie śladem USA, jednak w dobie ostatnich problemów jest to bardzo prawdopodobne. Co ciekawe, niektóre informacje mówią, że Stany Zjednoczone będą chciały, aby kraje partnerskie Europy zmniejszyły swoją zależność od Chin.Od 1990 roku udział USA w produkcji półprzewodników na świecieDo 2030 roku, Chiny mają być światowym liderem w zakresie produkcji wybranych technologii,USA i Europa będą współpracowały w zakresie uwolnienia się od Chin w kontekście samochodów elektrycznych.do aut bezpośrednio „na miejscu”. USA chce, aby Panasonic i LG Chem (dwie największe firmy produkujące baterie) nie traciły udziału w rynku na rzecz Chińczyków.Jak widać w wielu regionach świata, coraz większa liczba rządzących zaczyna opierać się wdrażaniu rozwiązań z zakresu 5G pochodzących od chińskich producentów. Tak naprawdę walka toczy się w każdym segmencie: od smartfonów, przez konsole, samochody elektryczne aż po centra badawcze rozwijające nowe technologie.Producenci tacy, jak Apple, AMD, Qualcomm czy Sony coraz głośniej dają znać, iż w ich łańcuchach dostaw występują prawdziwe problemy. Nie trzeba o tym nikogo przekonywać – wystarczy zobaczyć, ile trzeba czekać na zakup konsoli PlayStation 5.Zmniejszenie zależności technologicznej od Chin oraz przeniesienie produkcji do innych państwSytuacja wymaga niesamowitych inwestycji i przede wszystkim czasu. Wygląda jednak na to, że zarówno USA, jak i EuropaPytanie tylko – czy mniej „Made in China” oznacza… lepiej?Źródło: Nikkei / fot. Fidel Fernando - Unsplash