6G - czas start. Apple kolejną firmą, która dołącza do gry

Kto jeszcze znajduje się w wyścigu?





fot. Frederick Lippert - Unsplash

Apple rozpoczyna drogę do 6G





Kto już rozwija technologię 6G?





fot. Denis Cherkasin - Unsplash

Co nam da sieć 6G?





Sieci bezprzewodowe 5G rozwijają się w zawrotnym tempie – także w Polsce. Technologia ta nie została jeszcze na dobre zaadoptowana w wielu regionach świata, a inżynierowie. Coraz większa liczba producentów zaczyna interesować się oficjalnym następcą 5G, który ma otworzyć przed nami zupełnie nowe możliwości.Do wyścigu o rozwój odpowiednich technologii oraz modemów. Ogłoszenia o prace, które zostały udostępnione przez producenta z jabłkiem w logo wskazują na to, że Tim Cook i spółka chcą stać się prawdziwym liderem w zakresie łączności bezprzewodowej w przyszłości.Firma z Cupertino opublikowała w tym tygodniu ogłoszenia o pracę w związku zdla siebie obecnej oraz następnej generacji. Wszystkie oferty pracy dotyczą stanowisk w biurach Apple w Dolinie Krzemowej oraz San Diego, dokładnie tam, gdzie firma rozwija swoje układy mobilne oraz technologie bezprzewodowe.„Na tym stanowisku będziesz znajdował się w centrum nowatorskiej grupy badawczej odpowiedzialnej za tworzenie przełomowych technologii dostępu radiowego nowej generacji w ciągu najbliższej dekady” – tak głosi oferta pracy od Apple. Wygląda więc na to, że Amerykanie patrzą mocno w przyszłość.Apple chce być również zaangażowane w rozwój 6G absolutnie od samego początku. Rzeczniczka amerykańskiej firmy odmówiła jednak komentarza w tej sprawie.Stworzenie własnego modemu do technologii 6G miałoby pomóc Apple uniezależnić się od innych producentów –. Pęd do tworzenia „wszystkiego u siebie” w Cupertino pozostaje więc bardzo mocny.Pod koniec 2020 roku Apple dołączyła do sojuszu firm pracujących nad standardem 6G. Wśród nich znajdują się między innymi. Standardy i oficjalne terminy wdrożenia 6G są cały czas luźno zdefiniowane, jednak największe firmy technologiczne już teraz opracowują podwaliny, które posłużą do stworzenia następcy 5G.Wśród marek, które są żywo zainteresowane rozwojem 6G znajduje się także. Jak widać – sama śmietanka. Apple nie będzie więc działać w tej materii samo. Firma zdaje sobie z tego sprawę, jak również wie, że obecnie trwa prawdziwy wyścig z czasem. Kto pierwszy – ten zarobi najwięcej.Sieci 6G mogą zapewnić transfer danych o prędkości sięgających tysiąca Gb/s –. Opóźnienie sygnału w tym przypadku zostanie6G pozwoli więc nie tylko jeszcze szybciej pracować na dużych plikach, ale przyczyni się doNic więc dziwnego, że każda szanująca się marka technologiczna chciałaby mieć w tym swój udział.Źródło: Bloomberg / fot. Chuttersnap - Unsplash